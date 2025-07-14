重大轉變！傳川普準備提供烏克蘭進攻性武器

美媒披露，川普（右）對普廷（左）遲遲不願停止戰爭行為非常不高興，準備提供烏克蘭進攻性武器。（路透）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國網路媒體《Axios》14日引述2名知情人士披露，美國總統川普準備宣布一項「激進」的軍援烏克蘭計畫，其中包括提供進攻性武器。

川普13日表示，美國將向烏克蘭運送愛國者飛彈防禦系統，協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，「我還沒同意數量，但他們將收到一些，因為他們的確需要保護」。此前，川普已表明對遲遲不願停戰的俄國總統普廷感到失望。

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《Axios》指出，川普一直只願提供烏克蘭防禦性武器，以避免烏俄衝突升級，但他即將公布的最新援烏計畫，預計納入進攻性武器，包括能夠深入打擊俄國境內的長程飛彈。美國、烏克蘭和歐洲官員希望，這些武器能改變戰爭軌跡，並改變普廷的停火意願。

身為川普重要盟友的南卡羅來納州共和黨參議員葛蘭姆告訴《Axios》：「川普對普廷非常生氣，他明天（14日）的聲明將非常激進。」

據了解，由於北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特預計14日訪美，這項新計畫預計在川普和呂特的會晤中正式公布，其他內容包括歐洲國家將支付運往烏克蘭的美製武器費用。

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