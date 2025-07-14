美空軍首批F-15EX戰機 低調飛往沖繩嘉手納基地短暫停留

美國空軍駐埃格林空軍基地的F-15EX戰機四號機（圖後者），日前被日本媒體直擊低調降落沖繩嘉手納基地，防衛省也證實此事並強調僅為短暫停留，後續仍會依規畫進駐西太平洋。（美軍DVIDS網站）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕日本《NHK》報導，位於九州的駐日美軍嘉手納空軍基地（Kadena Air Base），日前低調迎來首批F-15EX戰機，這也是該基地在今年稍早告別F-15C/D戰機後，首度有最新型F-15戰機進駐。駐日美軍稱，這批戰機僅會短暫停留，後續仍將依部署規劃，最快在明（2026）年春季部署36架同型機至此，完成戰鬥機隊的世代升級。

這批低調飛抵嘉手納基地的2架F-15EX戰機，來自美國佛羅里達州埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base, FL.），前（12）日上午11時許落地後，便被當地媒體捕捉到畫面低調現蹤；報導引述駐日美軍說明表示，這兩架新機僅是在此短暫停留，主要是與當地部隊演練、促進作業互通性，以利後續兵力運用規劃，穩定區域局勢。

請繼續往下閱讀...

どっちランウェイに降りるかてんやわんや、おまけにローアプローチまでやって振り回されました…これからのフライトに期待です。

53rd WNG 85th TES "Flying Skulls" F-16C OT 98-0005, F-15E 88-1681, F-15EX 20-0004, 20-0005

Kadena Air Base 20250712 pic.twitter.com/aNs6wN2Dgi — いらぶちゃー （@okadna35） July 13, 2025

當地媒體畫面可見，本次抵達嘉手納的為EX4、EX5兩架先導型F-15EX戰機。

F-15EX戰機是由美國波音公司研發，為該系列機種的最新型號。除採線傳飛控設計，換裝兩具推力更強的奇異F110發動機，該機駕駛艙航電系統亦全面數位化；此外，該機標配AN/APG-82（V）1雷達、「鷹式」主被動預警系統（EPAWSS）和戰術頭盔顯示系統（HMCS）。該機現已由美國空軍國民兵換裝。

由於F-15EX戰機性能較不久前撤離的F-15C/D型機優異，日本防衛省沖繩地方防衛局補充，該型戰機運作時的噪音最大值，從原先的104分貝上升到109分貝，提升了約5分貝。

今年3月底已全數撤離嘉手納的F-15C/D戰機，預計明年春季由36架F-15EX戰機接班進駐。（美國空軍官網）

根據規劃，原駐沖繩嘉手納基地的F-15C/D戰機今年3月正式撤離後，目前暫由美國本土的F-16C/D、F-35戰機等兵力輪流進駐，最快明年春季起會有36架「鷹二式」新機前來西太平洋，全面取代上一世代的48架舊機，完成空中兵力的汰舊換新。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法