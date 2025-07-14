國軍戰法借鑑俄烏戰爭 賴達文：單兵護具不足、醫療後送應加強

圖為陸軍206旅砲兵營召員14日上午在林口麗林國小進行演練，期間模擬城鎮戰情境，除實施105公厘榴砲砲操演練、也實施自衛戰鬥演練，包含圖中的戰傷救護等項目。（記者羅國嘉攝）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭爆發已逾3年，儘管雙方在前線死傷甚鉅，但戰場經驗已成各國軍隊借鏡、推行部隊改革的基礎；我國正實施的「漢光41號」演習裡，也可看見舉凡戰車反無人機籠、城鎮戰訓練、戰傷救護等多項課程皆汲取於此。不過，國防院學者賴達文分析，國軍現行單兵裝備不足以防禦爆炸破片攻擊，且醫療後撤程序也未周延，仍有改進空間。

（原文「現代戰場破片防護與戰傷醫療後送」，由國防戰略與資源研究所政策分析員賴達文撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

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俄烏戰爭進行至今已超過3年，不論是政治協調或軍事支援，仍無停戰跡象，預計戰爭狀況仍會持續。烏克蘭在戰爭中不斷創新武器裝備運用方式，企圖扭轉局勢，同時醫療後送等也讓國人意識到止血帶及戰場急救的重要性。近日《英國廣播公司》（BBC）即報導，烏克蘭士兵因受FPV爆炸產生的破片使心臟受損，經手術利用磁性吸取器（Magnetic Extractors）將破片取出。

俄烏戰場上的各項作戰及醫療創新，都值得臺灣參考學習，同時也應重視破片威脅及戰場醫療後送路線安全性問題。目前國軍抗破片裝備僅限抗彈板、抗彈頭盔及射擊眼鏡，其他部位的防護明顯不足。此外醫療後送程序亦應考量路線安全性問題，當路線被截斷或不安全的情況下，該如何處置傷員及相關應急方式，值得國軍深思。

一、現代戰場破片傷害

破片傷害大部分是從各種爆炸性武器造成，例如FPV自殺無人機、迫擊砲、手榴彈、火炮、飛彈等武器，除了近距離命中直接死亡外，最大傷害即是爆炸後產生的破片，其濺射範圍最大可超過100公尺，距離越遠破片殺傷力越小。

從俄烏戰爭統計來看，有80%傷害是破片造成，俄羅斯《軍事醫學雜誌》研究統計俄軍死亡原因中，74.5%為爆炸（含破片）、14.7%為小口徑槍傷；雖美軍的單兵裝備防護力較好，但經統計在阿富汗戰爭，因爆炸（含破片）造成的傷亡佔68%至70%，槍傷為22%至30%；在加薩地區由於當地醫療匱乏，相較難統計數量，但國外志願醫師表示，大部分救治的平民傷患都以破片傷為主，而破片傷害對兒童來講傷害最大。

圖為烏克蘭庫皮揚斯克境內一輛俄軍卡車，遭無人機攻擊瞬間爆炸的畫面，可見其在受到襲擊後，爆炸產生的衝擊和破片四散，對車內人員造成顯著傷害。（擷取自烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenceU）

顯示在現代戰爭下，遠程或爆炸性武器，產生的破片傷亡大於槍戰中的槍亡，且由於軍人通常擁有抗彈板及頭盔等防護裝備，因此主要破片傷害在於四肢，但平民因未有相關防護裝備，導致破片對平民的傷害遠大於軍人，且破片傷害通常為複合型創傷，除增加戰場急救的困難，也會對醫療量能產生壓力。

二、現行抗破片能力

在個人裝備中的抗破片防護分為頭盔、射擊眼鏡、前後抗彈板、抗彈側板及外掛護甲，美軍現行推展的士兵防護系統（Soldier Protection System，SPS），將外掛護甲整合至戰鬥服，稱為抗彈戰鬥服（Ballistic Combat Shirt），除減輕重量外，亦不會妨礙戰術動作，在全裝時亦有外掛骨盆大腿防護（Blast Pelvic Protector）；日本自衛隊近年更換的戰術背心，在全防護裝備下，同樣有針對肩膀及胯下的外掛防護裝備。以下盤點國軍抗破片裝備。

（一）頭盔防護等級為NIJ 3A等級，依據測試影片，符合抗破片能力。

（二）射擊眼鏡，規格要求須抗破片，但其應是為兼容近視眼鏡，設計體積較大及重心靠前，可能導致在行動中下滑，降低保護性，且僅有黑色鏡片選擇，不利於夜間或低光源場域配戴。以美軍使用的ESS射擊眼鏡來看，在未配戴近視內框的情況下，為整片大面積貼合覆蓋眼睛及周圍，配戴近視內框後，雖無法緊密貼合，但縫隙相當小，兩者比較如下圖。

（三）抗彈板，目前國軍僅有前後抗彈板，並無配發側邊抗彈板，因此軀幹側邊如遭破片穿入，可能傷及重要器官造成嚴重出血。

（四）外掛防護裝備，目前未配發上肩頸及胯下大腿抗破片防護裝備。

國軍現行新式戰鬥個裝諸元。（記者塗建榮攝；記者涂鉅旻製圖）

從戰爭統計來看，破片濺射的威脅性遠比槍傷高出許多，但有效的防護裝備能大幅降低破片傷害的嚴重性，抗彈板及抗彈頭盔的裝配是士兵防護裝備的基礎，抗破片裝備則能讓士兵在面對爆炸時提高生存率，且依現代戰爭常態性使用爆炸性武器來看，抗破片裝備早已成為士兵必備的防護裝備。

依現行國軍個人防護裝備，僅停留在相當基礎的抗彈裝備，從各種演訓來看，射擊眼鏡並未強制配戴，但其是為保護眼睛免受破片威脅的重要裝備，即便四肢受破片傷害，經緊急處立後，或許仍能保有最低限度的作戰或自保能力，但眼睛受傷卻很難以維持作戰能力。

此外強化國軍單兵抗破片能力，除提升士兵生存能力，亦能有效減輕醫療負擔，而對於強化整體單兵防護能力是否造成單兵負擔，在第89期《國防安全雙週報》已有相關文章，在此不另贅述。

三、現行戰場醫療及後送

國軍現行裝備僅有基本防護能力，在面對爆炸性武器下，士兵容易因破片濺射，導致嚴重出血、氣胸或骨折。但由於醫護兵在班、排配員有限，同時也是相當重要的人力，是否隨班於前線救助仍需視情況而定。因此士兵除止血及氣胸的緊急處置外，亦須對常見的戰場傷勢，如燒燙傷、骨折、臉部及腦部外傷等，有扎實的判斷及緊急處理訓練，才能提高傷員後送的存活率。

因此針對上述情況，除必須確實配發可用之緊急戰傷醫療器材及藥物，例如固定夾板、多條止血帶（目前僅1條）、傷口封膜及敷料等。在訓練上也須模擬真實情況，善用戰傷處理模擬裝置，例如傷員救護假人或穿戴式戰傷模擬裝置，都能模擬實際血液從體內噴流的狀況，甚至能實際演練處理氣胸狀況，相比目前從外部噴灑紅色顏料，會更有臨場感。

陸軍2226梯義務役役男2024年3月實施期末鑑測時，運用假人進行戰傷救護操作情形。（本報資料照，記者吳哲宇攝）

從城鎮作戰角度來看，現行的傷員後送機制是由醫護兵或隊員，針對傷員進行傷口緊急處理後，拉離火線並後送野戰醫療區照護分檢，穩定傷員狀況後，再送至地區醫院，此程序在後送補給路線安全的情況下，可快速有效的將傷員後送治療。但城鎮作戰的補給線容易被截斷，例如俄烏戰爭中城市Mariupol內的烏軍遭俄軍包圍，截斷補給線，導致糧食、醫材及彈藥無法進入，傷員亦無法送至其他醫院救治。

雖然俄烏戰場與臺灣不盡相同，但臺灣都市的巷弄街道亦能讓解放軍繞行包圍，亦或後送車隊遭攻擊必須繞路，都可能導致傷員延遲後送，降低其存活機率。對此應善加利用臺灣整體醫療院所進行應變，以台北為例，依據台北市政府衛生局初步統計，2024年底共計有3,964家診所，這些診所中包括牙醫診所、聯合診所、醫美診所等具備基本醫療器材及藥物。

台灣醫療診所林立，賴達文建議國防部可盤點戰時能用已預囤醫療物資的據點，建立可運用的民間戰傷醫療點線面。（本報資料照）

在無法確定後送路線安全與否的情況下，這些診所除能設立臨時據點外，其設備與藥品將有助於增加傷員的存活率，此外如能與診所合作，有助於傷員分流並減輕大型醫院及野戰醫療的壓力，增加整體醫療韌性。

四、結論與建議

單兵防護裝備是保護士兵的重要裝備，尤其現代戰爭中，高度使用自殺型無人機及遠程武器，爆炸產生的破片威脅不可小覷，但目前僅有基本的抗彈裝備明顯不足，必須加快強化防護裝備的規劃及配發。在戰時的醫療後送部份，也應考量臺灣各地方診所林立的特殊性，加強與地方中小型診所合作，強化戰時醫療韌性。針對以上提供建議如下。

（一）強化單兵整體防護裝備，納入抗彈側板並強制要求配戴射擊眼鏡，相關抗彈板及戰術背心分析建議，請參見第89期《國防安全雙週報》；另外建議參考美軍抗彈戰鬥服（Ballistic Combat Shirt）的設計，將上臂、肩及上背的抗破片防護融入戰鬥服中，增加士兵的防護力，此外在重新研製戰鬥服時亦應考量並強化排汗等機能，避免增加士兵負擔。

（二）由於臺灣近視率偏高，在射擊眼鏡設計上應給予如多樣選擇，如搭配內鏡框或抗彈近視鏡片（有度數限制），且不應僅有黑色鏡片，應多配發透明鏡片給予更換；由於市上射擊眼鏡品牌眾多，屬相當成熟產品，亦建議應開放官兵可自行採購符合自身臉型的射擊眼鏡，才能有效防護眼睛。

（三）深化對戰場常見創傷緊急處理措施訓練，建議採用預埋水路之假肢及假人，真實模擬傷口出血、實際操作氣胸插針及傷口封膜敷料，增加使用經驗，而非因擔心士兵不會操作將其移除，例如氣胸用的減壓胸針。

（四）戰傷醫療訓練所使用之各項消耗材料，應視為正常訓練使用，且部隊須備有庫存進行補齊，不應有官兵須先自費補齊的狀況發生，否則將無法落實有效訓練。

（五）利用臺灣診所林立的特性，建議國防部及衛福部應與地方政府之衛福機關合作，篩選有意願且可緊急安置及分類傷員的診所，增加醫療物資存放點，形成點線面的戰時醫療網，減少因補給路線中斷造成的生命損失，並減少大型醫院的壓力，強化醫療韌性。

（六）配合第五點建議，應審視並補強目前在戰時緊急徵用，民間診所、房屋（據點）、車輛等器具空間的法規，從法源根本支持，讓軍人在合理的狀況下，能快速徵用物資及空間，進行有效的抵抗作戰。

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