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台南漢光41演習 高鐵特定區M109A2自走砲實兵操練

2025/07/14 17:01

台南高鐵特定區歸仁武東段進行M109A2自走砲要域火殲任務操練。（記者吳俊鋒攝）台南高鐵特定區歸仁武東段進行M109A2自走砲要域火殲任務操練。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國軍「漢光41號」演習今天在台南高鐵特定區實兵操練，模擬敵人準備上灘岸，以M109A2自走砲由後方進行要域火殲任務，支援前線守備部隊，展現戰力，雖然豔陽高照，仍吸引民眾爭睹。

陣地部署在高鐵特定區歸仁武東段，下午進行操演，雖然沒有實彈射撃，但各砲班的官士兵，仍依照每個口令，逐一落實相關步驟與動作，完成火力殲滅敵人的任務，國軍的防衛戰力與武器裝備，讓圍觀民眾喝采。

今天的演習由564旅砲兵營執行，沒有教召的後備役，完全是一般部隊的人員，精銳盡出，操練內容為射擊指揮所接獲指令後，啟動火殲任務，連長姚思文現場進行說明，讓圍觀民眾了解國軍的戰備實力。

現場部署6台M109A2，各為1砲班，接受指揮所下達的任務，先進行方向、距離、角度的調整，準備就緒後回覆，發令官旗幟高舉，砲長放下藥包，砲手拉起發火繩，完成射擊。

模擬狀況主要情報偵蒐到敵人接近，且預判上來的時候會進行灘岸戰鬥，前線由守備部隊處置，後方則是要域火殲射擊，今天台南作戰分區5個單位同步配合，各持續實施近10分鐘。

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