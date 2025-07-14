「庫茲涅佐夫號」玩不下去了...傳俄海軍高層欲放棄升級、廢鐵拆解

外媒報導，俄國海軍高層表態支持停止庫茲涅佐夫號航艦現代化工程並將其退役，最終該艦有可能難逃廢鐵拆解的命運；俄國海軍和聯合造船公司將會做出最終決定。（圖片擷取自@Jeff21461的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報道〕俄羅斯唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」現代化升級工程已延宕數年，近期又被曝工程意外、工作停擺、船員解散轉用等，使其重返大海計畫備受質疑。近日外媒引述親俄媒體報導，俄國海軍高層表態，支持停止該艦現代化工程並將其退役，最終可能難逃廢鐵拆解的命運；俄國海軍和聯合造船公司將會做出最終決定。

根據軍聞網站「戰區」（The War Zone）引述親俄媒體報導，俄羅斯海軍唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫海軍上將號」距離重返作戰服役越來越遙遠，由於烏克蘭戰爭加劇了諸多優先事項的衝突，加上該艦日前曾發生的諸多問題，使得花費過於昂貴也缺乏兵員，俄海軍高層認為，不值得投入高昂的經費，在已經過時又很容易被擊沉的航空母艦上，取而代之的應是無人機航艦；如此，該艦恐將退役拆解。

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前俄羅斯太平洋艦隊司令認為，不值得花費昂貴的金費，在已經過時又很容易被擊沉的航空母艦上，取而代之的應是無人機航艦。更何況庫茲涅佐夫號的現代化升級計畫延宕數年未果。（圖片擷取自@astraiaintel

的X帳號）

前俄羅斯太平洋艦隊司令阿瓦基揚茨（Sergei Avakyants）向媒體表示，傳統航空母艦是一種非常昂貴且無效的海軍武器，長遠來看，俄羅斯海軍不需要這種航空母艦；像庫茲涅佐夫號只是歷史遺留的問題，現代武器幾分鐘內就能摧毀它們。

他認為，搭載機器人系統、無人機的航空母艦是未來趨勢，如果海軍決定不再繼續維修、升級庫茲涅佐夫號，那麼唯一能做的就是把它除役，切割成廢鐵然後處理掉。

俄國這艘冷戰時期建造的航空母艦，大約在近8年前，開始進行大修和現代化升級工作，但很顯然地，該工程早在一段時間前就被擱置。報導則說明，俄羅斯海軍和聯合造船公司（USC）將準備對庫茲涅佐夫號的命運做出最終決定，目前有跡象表明，他們可能會停止該艦的現代化工程。

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