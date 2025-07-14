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漢光41》工兵群操練橋梁阻絕 廢棄車輛也參演

2025/07/14 18:08

漢光演習聯合反登陸，54工兵群實施橋梁阻絕夜間實作課目，連廢棄車輛都派上用場。（軍方提供）漢光演習聯合反登陸，54工兵群實施橋梁阻絕夜間實作課目，連廢棄車輛都派上用場。（軍方提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「漢光41號演習」進行聯合反登陸的操練，台南高鐵特定區今天下午有M109A2自走砲的要域火殲，工兵凌晨則在仁德實施橋梁阻絕的夜間實作課目，以切斷敵軍機動路線，防止持續突入，連民間的26噸貨櫃車，以及堆高機都派上用場。

這場阻絕的聯合反登陸課目，由54工兵群戰鬥工兵營執行，地點於台南仁德與高雄湖內交界的仁湖橋，針對敵軍可能接近的路線實施封鎖，部隊摸黑上道路，運用有限照明，將鋼刺蝟、紐澤西護欄、蛇腹型鐵絲網等器材，迅速擺放到定位，完成任務。

今天凌晨的演練，連廢棄車輛也納入阻絕設施，展現部隊整合民間資源，支援作戰的執行能力，防止敵人持續突入或轉用兵力；現場同步實施交通管制與引導，區隔軍民動線，確保作業過程安全無虞。

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