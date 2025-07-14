刺探漢光？ 中國軍機在宜蘭外海盤旋 日本防衛省曝航跡有夠近...

日本防衛省統合幕僚監部表示，自衛隊於昨日下午偵獲一架被推定爲無人機的中國軍機，從太平洋飛來並在與那國島和台灣之間盤旋，之後朝向東海飛去。（圖片擷取自防衛省統合幕僚監部新聞稿）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕國軍本週持續執行「漢光41號」實兵演習，中國海、空軍也持續密切關注我軍動態。據日本防衛省公布的監偵消息指出，13日午後偵獲疑似為無人機的中國軍機，從台灣東部外海北上逆時針飛行，從日方公布航跡圖可見，該機不僅距離宜蘭外海非常近，同時還在該海域上空盤旋，監控我軍行動非常可疑。

根據防衛省統合幕僚監部13日公布的新聞資料顯示，日本自衛隊於該日下午偵獲1架被推定為無人機的中國軍機，在我國東部外圍空域活動，並在日本與那國島和台灣之間盤旋，隨後朝向東海飛去；日本緊急出動航空自衛隊西南航空方面隊的戰鬥機應對。

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儘管目前尚無法確認該無人機的型號，但依日方公布的航機顯示，該機的飛行路徑非常靠近宜蘭外海，並且還疑似刻意進行了盤旋飛行。由於該地區鄰近我國海軍蘇澳軍港的外海活動範圍，因此不排除有意刺探海軍在東部活動的艦隊，在漢光期間的運作情形。

而國防部今日發布13日6時至14日6時台海周邊海空域動態則顯示，13架次共軍主戰機及無人機侵擾我西部空域，其中3架次逾越台灣海峽中線，3架次共軍主、輔戰機進入我西南空域，1架次共軍直升機進入我東部空域；綜合航跡路線圍繞整個台灣。

國軍資料顯示，13架次共軍主戰機及無人機侵擾我西部空域，其中3架次逾越海峽中線。（國防部提供）

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