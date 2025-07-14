漢光41》河道、橋梁阻敵、聯合火殲 國軍三大作戰區打反登陸戰

第三作戰區使用M3浮門橋車於河道設置阻絕。（第三作戰區提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習進入第六天，駐守西部的第三、第四、第五作戰區皆有驗證反登陸作戰的實兵課目。其中，第三作戰區動用M3浮門橋車，完成河道阻絕設置補強措施，再與戰車等單位配合，攜手擊毀敵軍欲進犯船團。

CM11戰車在煙幕掩護下對河道突入之敵船團實施最後防護射擊。（第三作戰區提供）駐守北部的第三作戰區今日表示，其今日上午在新北地區河道實施反突擊作戰演練，模擬敵軍船團在台北作戰分區外海，欲經由河道突進我中樞要域，因此，作戰區所屬工兵部隊使用M3浮門橋車，完成河道阻絕設置補強措施；接續，由化學兵部隊M56渦輪發煙機施放煙幕，掩護CM11戰車對敵船團實施最後防護射擊，最終突入敵船團遭設置於河道的阻絕設施所破壞，完成作戰演練。

第四作戰區官兵運用堆高機，將廢棄車輛納入阻絕設施。（第四作戰區提供）駐守南部、隸屬於陸軍八軍團的54工兵群，則在今日凌晨實施橋梁阻絕夜間實作課目，運用有限照明，以紐澤西護欄、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網等阻絕器材，針對敵可能接近路線實施封鎖，以阻斷敵軍機動路線，防止敵軍持續突入或轉用兵力。另外，現場還運用民用26噸貨櫃車及堆高機，將廢棄車輛納入阻絕設施，展現部隊整合民間資源支援作戰的執行能力。

第五作戰區官兵參與「要域火殲」演練。（第五作戰區提供）國軍第五作戰區的機步234旅、步兵101旅執行濱海暨灘岸戰鬥階段「要域火殲」演練，模擬敵軍於海灘突擊上陸後，運用空軍、陸航及砲兵火力，對來犯敵軍實施火力壓制，充分展現官兵戰術運用與任務式指管效能。這場演習也用於驗證主戰部隊、守備部隊相互搭配的協同作戰。

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