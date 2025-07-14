可攻莫斯科！英媒曝川普可能援烏「這款」長程匿蹤飛彈

美國洛克希德馬丁製造的JASSM飛彈，可以由F-16掛載執行任務，圖為美國在2014年交付波蘭空軍JASSM飛彈的簽約儀式中，波蘭空軍人員與飛彈模型合影。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普傳出將提供烏克蘭攻擊性武器，以促使俄羅斯總統普廷停止侵略戰爭。英國《電訊報》（The Telegraph）14日報導，川普可能考慮給予拜登時期曾考慮的「聯合空對地距外飛彈」（Joint Air-to-Surface Standoff Missile，JASSM）。

據報導，美國前總統拜登曾考慮給予烏克蘭的這款長程匿蹤飛彈，可能會成為川普即將提供給烏克蘭的首選武器，以將普廷逼到談判桌上，結束打了4年多的烏克蘭戰爭。

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川普曾聲稱，如果普廷敢入侵烏克蘭，他就要轟炸莫斯科。雖然川普不太可能自己這麼做，但是交給烏軍「聯合空對地距外飛彈」，就可能可以完成這項任務。

由美國軍火商洛克希德馬丁製造的較舊款「聯合空對地距外飛彈」，射程約為370公里，較新款則能達到805公里，並與烏克蘭擁有的F-16戰機相容。

據了解，烏克蘭總統澤倫斯基在上個月北大西洋公約組織（NATO）峰會與美國代表團會面時，已向美方提供希望獲得的軍援清單。能夠擊中俄國的無人機和飛彈生產地點和發射平台的火力，被視為結束俄軍空襲行動的關鍵。

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