德防長訪美晤赫格塞斯 討論華府援烏、歐洲飛彈軍力部署

德國國防部長佩斯托瑞斯訪美，與美防長赫格塞斯商討對烏軍援等議題。（法新社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）14日訪問華盛頓，與美國國防部長赫格塞斯會晤，尋求釐清美方對軍事援助烏克蘭、飛彈部署計畫和美駐歐部隊層級等國防議題態度。

美國總統川普已表示將向烏克蘭運送愛國者防空系統，並由歐盟支付相關費用。「路透」報導，佩斯托瑞斯與赫格塞斯將就此議題進行討論。柏林目前已支援自己擁有的其中3套愛國者給基輔。

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佩斯托瑞斯也會試圖釐清川普政府是否仍維持由前總統拜登提出的承諾，於2026年在德國暫時性部署長程飛彈，包括射程1800公里的「戰斧」巡弋飛彈，以及射程約3000公里的高超音速武器「暗鷹」（Dark Eagle）。俄羅斯此前批評該計畫嚴重威脅國家安全。

重要議題還有美方對全球軍力部署態勢的評估，可能削減當前約8萬名、其中半數約4萬人部署德國的歐洲駐軍數量。歐洲盟國敦促華府確保任何減員皆經過協調，避免出現軍事能力空窗期，使北大西洋公約組織（NATO）在俄國進犯態勢下處於弱勢。

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