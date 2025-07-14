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漢光41》金門夜戰火砲齊射 9大離島首度同步實彈操演

2025/07/14 23:45

國軍「漢光41號實兵演習」進入第6天，陸軍金門防衛指揮部各部隊及9大離島守備隊，14日夜間實施「聯合灘岸火殲」實彈射擊。（記者吳正庭攝）國軍「漢光41號實兵演習」進入第6天，陸軍金門防衛指揮部各部隊及9大離島守備隊，14日夜間實施「聯合灘岸火殲」實彈射擊。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕外島金門今晚執行國軍「漢光41號實兵演習」，陸軍金門防衛指揮部各部隊首次同時動員9大離島守備隊，於夜間運用戰、甲車及各式火砲，實施「聯合灘岸火殲」實彈射擊，透過綿密火網成功阻殲進犯敵軍，以堅實戰力展現國軍捍衛國家、寸土不讓的決心。

國軍「漢光41號實兵演習」在金門登場，路過遊客直擊「戰況」，紛紛拿起手機拍照。（安頭提供）國軍「漢光41號實兵演習」在金門登場，路過遊客直擊「戰況」，紛紛拿起手機拍照。（安頭提供）

金防部指出，此次實彈射擊演練，秉持實戰化訓練要求，採實兵、實地、實時、實裝、實彈方式實施，從實戰角度發布輔助及臨機狀況，以驗證防區部隊執行聯合灘岸火殲，及大膽、二膽、東碇、獅嶼、猛虎嶼、復興嶼、北碇、草嶼、后嶼等九大離島獨立作戰的能力。並模擬敵登陸作戰，分別於防區各陣地，採異地同時，依序實施「策應作戰」、「野戰防空」、「灘岸火殲」等課目，與9大離島共同執行「防護射擊」與「灘岸殲敵」，驗證各部隊指揮程序與指管通聯機制，展現官兵平日戰訓成果。

金防部此次演練，不僅是多年來首見同時動員9大離島守備隊進行實彈，也是罕見在夜間執行240公厘榴彈砲實彈射擊，另外各式軍武包括105榴彈砲、120迫擊砲、20機砲等各式火砲，以綿密火網，掩護戰、甲車，遂行灘岸戰鬥及防護射擊。烈嶼守備大隊並以M41D戰車，執行「梯次射擊」，發揮連續火力打擊效能。

金防部強調，「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓。」面對敵情威脅，防區各部隊持續戮力戰備訓練，並以此激發官兵榮譽感，建立能戰、敢戰、勝戰之信心。

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