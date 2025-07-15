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漢光41》DAY7 模擬共軍登陸 中樞保衛丶北中南城鎮防衛作戰

2025/07/15 08:33

漢光41號演習第7日，整體作戰進程進入縱深防禦及持久作戰階段，北部多處、離島據點皆有部隊進駐，實施守備操演，搭配中部登場的城鎮韌性演習，全面驗證國土防衛能量（記者陳治程製圖）漢光41號演習第7日，整體作戰進程進入縱深防禦及持久作戰階段，北部多處、離島據點皆有部隊進駐，實施守備操演，搭配中部登場的城鎮韌性演習，全面驗證國土防衛能量（記者陳治程製圖）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍「漢光41號」演習進入第7天，在模擬中國大舉攻台、國軍防空、反登陸作戰未果後，共軍已經登陸並建立灘頭堡，從今（15）正式進入縱深防禦的「持久作戰」國土防衛作戰階段。為防止解放軍持續挺進首都政經中樞，北部地區主戰部隊午夜起陸續在關鍵設施、交通據點實施守備管制，外島也同步派遣部隊展開反擊，固守要道；此外，驗證民防體系能量的城鎮韌性演習，也將在今日於中部率先登場。

為有效遲滯解放軍直搗台北市中心，憲兵202指揮部繼昨（14）日實施地下通道機動增援後，今日凌晨進一步對往返萬華、板橋的雙北萬板大橋進行全區封鎖暨守備，運用陣地防禦工事設置，全力阻絕敵軍進犯。

北部的機步269旅今早也進駐八里一帶，針對從台北港登陸的敵軍進行縱深作戰，在關鍵據點進行防衛操演；另一方面，外島的烈嶼守備大隊也將前往金門大橋，鎮守關鍵基礎設施並反制敵軍進犯。

除此之外，各地後備部隊也持續參與漢光41號演習，依下達情況進行臨戰訓練。位於中部的302旅教召部隊今天將在苗栗地區模擬與敵交戰，並實施戰傷救護操作。

與此同時，攸關民防體系驗證的「城鎮韌性演習」，今天也將於中部率先登場。

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