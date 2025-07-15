中部城鎮韌性防空演習今登場 警方澄清管制僅30分鐘

中部城鎮韌性防空演習今登場 南投信義警分局拍宣導短片演練員警引導人車疏散。（警方提供）

〔記者張協昇／南投報導〕中部南投縣、台中市、彰化縣、苗栗縣4縣市城鎮韌性防空演習今（15日）天下午1點半登場，由於仍有民眾誤以為今年防空演習管制時間到下午3點，南投縣警方再次提醒民眾，此次演習防空警報發放及人車疏散、燈火管制時間為下午1點半到2點，2點到3點為演練即時災害搶救及急救站、救濟站開設，這1小時不進行管制，不影響民眾正常作息。

中部城鎮韌性防空演習今天下午舉行，由於網路誤傳今年演習管制時間長達1個半小時，警方不斷接獲民眾詢問有無此事。為避免資訊較封閉的偏鄉民眾接受錯誤訊息，南投縣警察局信義警分局還特別製播布農族語宣導短片，向部落民眾宣導此次演習將實施30分鐘的人車疏散及燈火管制，時間從下午1點半到2點，和往年一樣都是30分鐘，2點到3點則為演練即時災害搶救及救濟站、急救站開設等，並不進行管制，避免影響民眾正常生活作息。

請繼續往下閱讀...

南投縣警察局表示，此次演習也將在南投市、國姓鄉及鹿谷鄉實施疏散避難演練，驗證防空警報響起後，各大樓地下室等列管避難設施，均能有效且及時開放供民眾避難，也提醒民眾在30分鐘的管制時間，人車均應依規定疏散避難，若不配合管制，將依民防法處3萬至15萬元罰鍰。

中部城鎮韌性防空演習今登場 南投信義警分局拍宣導短片演練民眾至地下室避難。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法