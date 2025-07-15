獨家》漢光41號演習不一樣 電子戰變身無聲主角

資通電軍的各型裝備，在各重要據點出現，均刻意偽裝及隱蔽（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕「漢光41號」如火如荼進行中，國軍第二作戰區內被列入機密、敏感的空軍佳山等重要基地，連日來大量部署資通電指揮部的偵蒐測向與干擾機動車，雖然刻意保持低調，但陸軍花東防衛指揮部特別派出兵力協同作戰，受重視的程度可見一斑。

官員透露，這次「漢光41號」演習資通電軍雖然低調參與，不像各軍種的主戰裝備受到矚目，但實際上現代戰場包括資訊、通信、電子干擾等手段，在戰爭未開打前即已激烈交鋒，這次演習在重要基地周邊、戰術地形要點等地，資通電軍均部署相關的電子偵蒐及干擾車輛，且均為機動部署隨時變化陣地，全程均由陸軍花防部派出兵力協助轉換陣地及警戒。

請繼續往下閱讀...

資通電軍的裝備經常變換陣地，隨時針對戰況保持高度機動性。（記者游太郎攝）

資通電軍支援作戰的磐石干擾車，正機動變換陣地中。（讀者提供）

官員說，資通電軍支援的裝備本來曝光率就不高，加上重視偽裝及隱密部署，從外觀上很難分辨出來，大致上可分為偵蒐測向機動車與干擾機動車等兩大類，可偵測包括空中、海上及陸上的通信頻段無線電波信號，藉此支援三軍各部隊的電子戰攻防任務，協助各主戰部隊掌握戰場上通信電子設施與活動狀態，除提供我方先期預警作為，並可支援監偵識別、指管決策、作戰行動、效益評估等各項電子戰行動；換句話說，就是具有分析、比對、辨識、記錄、儲存多種通信發射源參數，並能精確測向等功能。

熟悉電子戰的退役軍官透露，資通電軍戰時還可針對民間通信發射源頻譜監控、干擾分析及改善，避免遭到共軍干擾及破壞，提供民間通信業者先期預警，增加通信的靭性及強度；此外，在軍方應用部分，還可提供VHF/UHF頻段測向、地圖顯示、資料儲存、頻率監測系統分析比對及指揮控制等功能，可支援三軍各級部隊的電子作戰。

官員表示，國軍目前作戰區以下的部隊尚未建置數位化指管系統，僅有旅及部分營級部隊尚可運用現有通資平台，執行作戰情資及命令傳遞，但營級以下單位仍在採用傳統無線電語音方式構聯，嚴重影響作戰區指管效能。因此在各作戰區數位化指管系統尚未完備，指管互通與情資共享能力仍欠缺情況下，地面部隊各級指揮官如何快速掌握戰區內部隊狀況、友軍、敵軍位置？如何縮短作戰決策時間？如何強化聯合作戰效能？現階段就相對依賴資通電軍部隊的支援及協助，特別在這次漢光演習中進行實兵驗證。

資通電軍的機敏裝備，漢光41號演習時在各處低調現蹤。（記者游太郎攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法