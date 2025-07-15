退將又在中國節目唱衰漢光 退輔會憾：勿親痛仇快被統戰

圖為憲兵指揮部今天凌晨進行萬板大橋橋梁守備作戰、據點群作戰演練，雲豹裝甲車也進行演練。（記者王藝菘攝）

〔記者吳哲宇／綜合報道〕史上規模最大的漢光演習如火如荼進行，但部分退役軍官、將領，於漢光演習期間更為頻繁的上中國節目，嘲諷國軍於漢光演習的努力，其言論更多次被中國官方引用，淪為中國大外宣。退輔會今天對此表示遺憾，更強調榮民先進衛台愛台史實，少數軍人不應親痛仇快被人利用。

近日多位退伍將及退伍軍官，於漢光演習期間頻繁的接受中國媒體邀請，頻頻唱衰國軍。退輔會表示，極少數軍人針對漢光演習發表個人偏頗評論意見，為中國統戰部門及媒體引用，進行認知操作，本會至感遺憾。

請繼續往下閱讀...

退輔會強調，榮民先進保衛台灣、建設台灣、愛留台灣的光榮史實不容抹滅，因應當前情勢，守護國家安全人人有責，退役軍人應支持國軍戰備訓練及為強化戰備的辛勞，切勿落入親痛仇快的統戰伎倆，更應展現團結一致精神，共同守護國家安全。

媒體報導，一名多次參與漢光的軍方人士不滿表示，相關單位已注意到，這些所謂軍系名嘴在本次演習期間發表評論都有共同特色，首先是都以特定的親北京媒體集團為主要平台，無論是電視、網路節目或是網路新聞報導，都是他們輸出敘事的主要戰場。

該人士說，對照中國官宣內容以及這些名嘴的評論，就會發現幾乎都有一致的敘事主軸，包含漢光演習只是一場「作秀、表演」城鎮戰將讓全台「陷入地獄」；共軍戰力提升、國軍原地踏步；國軍打不過解放軍，除了部分言論被中國官媒引用，甚至直接受訪。

他批評，這種「忘恩負義」領台灣退休俸，卻協力中共解放軍敘事恫嚇台灣，連遮掩一下都懶的傢伙，在中國就是所謂的白眼狼，就算有一天真的投降對岸，也會因為沒有身為軍人最基本的忠誠，被當垃圾丟掉。

對於部分退役軍官、將領，於漢光演習期間更為頻繁嘲諷國軍於漢光演習的努力，退輔會除表示遺憾，更強調榮民先進衛台愛台史實，少數軍人不應親痛仇快被人利用。（圖取自今日海峽臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法