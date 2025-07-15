漢光41》城鎮戰難守難攻 郭力升：官兵指揮去中心化、提升心理素質

國軍在漢光41號演習期間，於八里進行縱深防衛演練，圖為國軍官兵在M113裝甲車上，對鏡頭比讚。（記者陳逸寬攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習進入第七天課目，各部隊開始實施城鎮暨縱深作戰。對此，陸軍備役少將郭力升今（15）日接受電台節目專訪分析，城鎮作戰有「難守難攻」的特性，考量城鎮地形與嚴酷的戰場環境，國軍應致力於分權、去中心化指揮，官兵也要提升心理素質。

國軍「漢光41號」實兵演習長達10天9夜，比往年的5天4夜時程翻了一倍，且除了戰力保存、制海與防空作戰、反登陸作戰外，還著重於灰色地帶襲擾、城鎮作戰等訓練。各部隊自今年至18日共計4天，將置重點於演練城鎮暨縱深作戰。

陸軍退役少將郭力升。（資料照，記者陳宇睿攝）郭力升今日接受漢聲廣播電台節目「國防小尖兵」專訪時解析，城鎮作戰特性為「難守難攻」，對攻守雙方皆是挑戰，不僅觀測、武器射擊等都受限於高樓建物，同時充滿了可能形成障礙物的設備與物資，比颱風過後路樹、電線桿倒塌等狀況複雜數倍，且除了街道、巷弄，還須考量捷運、下水道等路線，完全顛覆過去對地形的認知。因此，守軍應及早準備、完成調查，並在戰時落實，才能克敵制勝。



即使城鎮作戰有著「難守難攻」的特性，但郭力升強調，由於防守方先處戰地，因此可以盡早做準備，是守軍的一項優勢。

郭力升也說，部隊實施城鎮作戰時，受到城鎮地形分割，因此可能採小部隊獨立作戰方式遂行，勢必得分權、去中心化指揮；另外，考量城鎮處處充滿建物，部隊的接戰距離可能相當近，武器很少打超過200、300公尺，還須面對拋錨車輛、來不及撤走的物品等，都可能限制觀測、射擊，等於易與敵人短兵相接。因此，官兵暴露在戰場嚴酷環境下，須提升心理素質。

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