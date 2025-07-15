漢光41》演練戰傷救護與大量傷患處置 步兵302旅出動野戰護車

第五作戰區步兵302旅出動野戰型救護車，內部空間為台灣設計研發，一次可運送4名傷患，現場也演練如何將受傷程度較嚴重官兵如何先處置後再透過野戰救護車送醫。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕漢光41號演習今年由5天4夜延長為10天9夜，以隨時備戰、面對突發狀況的狀態演練，第五作戰區步兵302旅今（15）日在苗栗縣結合「同心操演」實施「戰傷救護暨大量傷患前接後送處置演練」，依實際狀況演練我方官兵遭敵方攻擊受傷後，如何進行戰場初級救護、檢傷分類、現場穩定處置後，完成病患轉運任務等，盡可能保存戰力並協助重度、中度受傷官兵送醫治療。

第五作戰區步兵302旅表示，演練項目為官兵遭受敵攻擊後產生大量傷患，第五作戰區步兵302旅第2營營救護站依「前接、後送、穩定、分流」四大原則，迅速完成戰場初級救護、檢傷分類、現場穩定處置後，完成病患轉運任務。

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第五作戰區步兵302旅第2營營救護站進行的戰傷救護暨大量傷患前接後送處置演練。（記者蔡政珉攝）

第五作戰區步兵302旅第2營營救護站進行的戰傷救護暨大量傷患前接後送處置演練，運用包括止血、開放性傷口包紮、骨折固定與氣道維護等急救措施，以便提升戰場醫療能量。（記者蔡政珉攝）

由於戰爭時期出現傷兵為可預見情況，第五作戰區以強化醫療韌性為演練目標，第五作戰區步兵302旅第2營營救護站進行的戰傷救護暨大量傷患前接後送處置演練，運用包括止血、開放性傷口包紮、骨折固定與氣道維護等急救措施，以便提升戰場醫療能量。

第五作戰區步兵302旅也出動野戰型救護車，內部空間為台灣設計研發，一次可運送4名傷患，現場也演練如何將受傷程度較嚴重官兵如何先處置後再透過野戰救護車送醫，且送醫處所為民間醫院，呈現軍民整合的社會韌性。

302旅苗栗演練戰傷救護與大量傷患處置。（記者蔡政珉攝）

第五作戰區步兵302旅苗栗演練戰傷救護與大量傷患處置。（記者蔡政珉攝）

第五作戰區步兵302旅苗栗演練戰傷救護與大量傷患處置。（記者蔡政珉攝）

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