【影】漢光演習外的不同身影 軍媒發布救災短片《我們在！》

〔記者劉宇捷／台北報導〕丹娜絲颱風重創南台灣地區，國軍做為政府的一份子也投入救災工作，然而，國軍緊接著開始漢光演習，因此南部駐軍一邊調派人力進行災後復原，一邊執行戰演訓任務，這些有別於戰演訓震撼，深入鄰里間的溫馨身影，被軍媒拍成短片《我們在！》。

影片畫面一開始，即以國軍在風雨交加的夜晚執行風災兵力部署，帶出風災的急迫與威脅感，接者鏡頭切換到風災後的滿目瘡痍畫面，而國軍做為政府的一份子也接續投入災區，協助清運殘破磚瓦、倒塌路樹等，傳達即便戰演訓期間，也與民同在的精神。

軍媒《軍聞社》表示，「國軍在，守護在，家園平安一定在」！不論是聞聲、救災助民，還是戰演訓保護國家安全，守護永遠是國軍官兵最堅定的信念；演訓不中斷、救災不缺席，因為這裡是我們一起成長的家，維護國家安全與百姓平安是國軍未曾鬆懈的職責。

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漢光演習期間，南部駐軍一邊調派人力進行災後復原，一邊執行戰演訓任務，這些深入鄰里間的溫馨身影被軍媒拍成短片《我們在！》。（圖片擷取自軍聞社影片）

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