法國有感世界局勢緊張 馬克宏宣布2027國防預算預計破「兩兆」!

圖為馬克宏14日在國慶日校閱法軍部隊。（法新社）

〔記者吳哲宇／綜合頻道〕紀念1789年揭開法國大革命序幕的「巴士底日」相關活動昨（14）日登場，這一天也是法國國慶日，在此之前，法國總統馬克宏13日發表演說表示，宣布未來2年額外投入65億歐元（約新台幣2221億元）國防援助，應對俄羅斯、核威脅、擴散與網路攻擊等新興安全威脅，預計2027年國防預算將達640億歐元（約新台幣2.18兆元）。

馬克宏在國慶日閱兵前夕對軍隊發演說，對「帝國主義政策」、「併吞勢力」及「強權即公理」做出譴責，雖然他並未直接點名，但都與俄羅斯有關。馬克宏稱，「1945年以來，自由從未受到如此大的威脅，情勢從未如此嚴峻」、「要確保自由，就必須讓人畏懼與保持強大」，因此宣布法國將擴大防衛投資，預計2027年國防預算將達到每年640億歐元，是他2017年上任時的2倍之多。據此，法國明年國防預算將額外增加35億歐元，2027年則增加30億歐元。

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馬克宏也強調，新增的國防預算不會透過債務融資方式，反而將進行經濟改革，以提高生產力和經濟活力，並呼籲所有人做出貢獻，但他並未透露更多細節。

法國國防部長勒克努13日也說，如果法國希望未來「不依賴任何人」，就必須做出「新的努力」；法國軍隊參謀總長勃克哈德11日則表示，俄羅斯對歐洲構成「持久」威脅，造成的風險已超過烏俄戰場，俄方持續干擾太空衛星、破壞海底基礎設施，並在法國本土與非洲等區域引發資訊戰等。

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