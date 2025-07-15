以色列防空有成 羅馬尼亞購以「鐵穹」防空系統 歐洲首例

以色列「鐵穹」防空系統發射攔截飛彈。（圖：以色列國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以色列「鐵穹」防空系統經實戰檢驗，防禦成效高，羅馬尼亞日前宣布將採購「鐵穹」，提升地面部隊與關鍵基礎設施防空能量，此舉不僅有助提升羅國軍事現代化，也將使其成為全歐洲首個「鐵穹」用戶。

軍聞網站「Army Recognition」報導，羅馬尼亞國防部長莫斯泰阿努表示，羅國與烏克蘭、摩爾多瓦接壤，並位處北約東翼防線前緣，直接面臨俄國潛在擴張威脅；加上近期以色列與伊朗衝突經驗，凸顯重要關鍵基礎設施與基地，已成巡弋飛彈、無人機等主要攻擊目標。因此，羅國計畫今年秋季頒布「短程暨超短程防空」（SHORAD-VSHORAD）計畫，該戰略預計將使用近3成的2025年國防預算，透過採購「鐵穹」等多項先進防空武器，加速提升國土防衛戰力。

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以色列拉斐爾公司研發的「鐵穹」系統，搭載「神秘」（Tamir）防空飛彈的20聯裝發射器，每個「鐵穹」防空連配備三個發射器，其飛彈長3公尺，設計在目標附近引爆，以減少附帶損害；除可精密偵測、識別空中目標，飛彈射程最遠可達70公里，具備可靠「反制火箭、火砲與迫砲」（C-RAM）能力。

另外，以色列今年3月也宣布，經參考針對真主黨和胡賽組織等實戰經驗，已完成「鐵穹」防空系統的升級，透過整合先進的偵測和攔截技術，「鐵穹」系統能更有效地反制小型自殺無人機等新興威脅。

報導還說，除「鐵穹」之外，羅國也研擬採購機動短程防空系統，以及配備先進防空飛彈的輕型「海防巡邏艦」（corvette），未來可望發揚先進科技與作業互通性優勢，強化與北約盟邦的聯合防衛能量，有效抵禦各式空中威脅。

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