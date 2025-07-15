美援烏克蘭愛國者飛彈 川普與普廷的意志對決正式上演

烏克蘭上空可見F-16戰機飛越美製「愛國者」防空系統與雷達陣列，為烏軍反制俄軍飛彈與無人機攻勢的關鍵裝備。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《華爾街日報》分析報導，美國總統川普決定向烏克蘭提供「愛國者」（Patriot）防空系統，此舉雖能為基輔注入一劑強心針，但其成敗的關鍵問題在於：武器運抵的速度與數量，能否趕在俄羅斯的攻勢前改變戰局？

報導指出，俄總統普廷正加緊對烏克蘭的飛彈與無人機轟炸，其盤算是，在這場代價高昂的僵持戰中，透過消耗戰取得優勢。前五角大廈官員瓦蘭德（Celeste Wallander）分析：「俄軍的戰術就是耗盡烏克蘭現有的防空庫存，使其在夏末或秋季的攻勢中暴露無遺。」

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川普與北約（NATO）秘書長呂特14日宣布的這項軍援，標誌著川普的重大政策轉變。這是他首度同意提供超越前總統拜登任內所規劃的武器。分析認為，此舉的關鍵在於歐洲盟友將向美國付款，使川普能宣稱其「負擔轉移」的目標已達成，這也為他與普廷的意志對決設下了舞台。

然而，承諾與現實之間存在著巨大的時間差。德國馬歇爾基金會學者貝爾齊娜（Kristine Berzina）形容：「好消息是，川普給了普廷50天的明確期限與後果；壞消息是，當烏克蘭每晚遭受700架無人機襲擊時，50天顯得太過遙遠。」她警告，若德國等國等待美國的新系統補位後才願交出庫存，那對烏克蘭而言將緩不濟急。

為加快交付速度，最可行的方式是由德國等歐洲國家先提供現有庫存，再由美國新購的系統來「回填」（backfill）。川普週一暗示這正是計畫的一部分，稱德國將「儘早」運送飛彈，而這些缺口「將被補上」。德國總理梅爾茨也承諾，德國將「扮演決定性角色」。

報導分析總結，除了被動防禦，烏克蘭也正採取更主動的攻勢。近期成功摧毀俄羅斯戰略轟炸機的「蜘蛛網行動」（Operation Spiderweb），以及對俄國軍工設施的無人機打擊，都顯示基輔正試圖從根本上削弱莫斯科的戰爭潛力。

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