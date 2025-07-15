德國+1 總理梅爾茨「掛保證」力挺川普軍援新政

美國總統川普（左）於6月5日在白宮迎接德國總理梅爾茨（右），兩人近來多次討論美歐對烏克蘭軍援新機制。（美聯社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）14日表示，在北約（NATO）與美國達成向烏克蘭提供武器的新協議中，德國將扮演「決定性角色」。他稱美國總統川普的決策是「邁出了重要的一步」。

梅爾茨在一份聲明中說：「川普總統和我過去幾天已就此進行了數次討論。我向他保證，德國將扮演一個決定性的角色。」

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這項由川普與北約秘書長呂特（Mark Rutte）週一共同宣布的協議，其核心是由北約國家向美國採購武器，包含「愛國者」（Patriot）防空系統，然後再將這些武器運送至烏克蘭。呂特表示，烏克蘭將在此協議下獲得「大規模數量」的武器，此舉旨在回應川普長期以來，對美國在軍援上負擔過重的抱怨。

梅爾茨強調：「我們這樣做是為了我們自身的利益。」他補充說，德國仍在與盟友合作以「釐清計畫細節」。他認為，唯有如此才能增加對莫斯科的壓力，迫使其最終進行和平談判，「我們正在展現，我們作為安全夥伴是團結一致地在行動。」

正在華盛頓訪問的德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）也證實，德國已在此協議下，提議採購兩套「愛國者」系統。他說：「德國將繼續在北約聯盟中，扮演一個領導性的、可靠的角色。」

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