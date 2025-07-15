美日澳「堅決力量」軍演連動漢光 林肯號航艦緊急加油赴太平洋

圖為林肯號航艦今年5月進行海上加油演練。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合頻道〕漢光41號實兵演習從9日開始至18日結束，與此同時，美國也與澳洲、日本等盟友也於10日啟動美國空軍最大演習「太平洋堅定力量2025」。後續再於13日啟動「護身軍刀」多國聯演，動員超過3.5萬人兵力、涵蓋19國參與。其中，林肯號航空母艦原訂8月中旬前往阿拉斯加參與「北方邊緣2025」演習，現為此提前從加州出航，美海軍也在行前向一家公司「緊急採購」燃料，為林肯號加油。

軍聞網站「Naval News」報導，林肯號航艦在第五和第七艦隊歷經高強度的5個月行動後，於7個月前返回加州母港聖地牙哥，但上個底的新命令使她必須再次啟航增援。由於時間緊迫，美國海軍使用限制性標案，讓加州的一家公司為林肯號提供JP-5燃油，數量高達170萬加侖（約643.5萬公升）。

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本次「太平洋堅定力量2025」（DLE 2025）為兩年一度舉行的軍種級演習，目的在演練快速兵力機動、敏捷作戰部署和後勤支援，該演習動用了300多架聯軍飛機，並在3000英里（約4800公里）範圍內的50多個地點部署了超過1.2萬名兵力。

今年「護身軍刀2025」則是歷年最大，更首次納入人工智慧、網路戰、跨國實彈試射與前沿物資預置演練，地點涵蓋昆士蘭、西澳、北領地、聖誕島，並首次擴展至巴布亞紐幾內亞。

此次演習除傳統地面、空中與海上聯合作戰外，新增網路作戰、AI 軍事應用等先進項目，亦進行包含固定翼、旋翼機、火箭、多管火箭系統與地對空飛彈在內的實彈射擊。主力艦艇包括英國「威爾士親王」號航母、美國「美利堅號」兩棲攻擊艦、澳洲「阿德萊德」號與日本「伊勢」號直升機航艦參演。

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