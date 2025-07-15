退役軍官配合北京猛酸漢光演習 軍方人士揭認知戰主軸

馬祖防衛指揮部官兵在漢光演習期間拂曉出擊，在西莒實施實彈射擊。（馬防部提供）〔記者陳昀／台北報導〕「漢光41號」實兵演習正在進行，是歷來規模最大、最接近實戰情境的演練。演習期間，中國官媒、網軍及在地的協力媒體與社群側翼，高度配合「疑軍論」認知操作，當中不乏退伍軍人，以軍事名嘴身分嘲諷國軍，相關內容還被北京大量引用。對此，多次參與漢光演習的軍方人士深表不恥與憤怒，直斥這些領台灣退休俸的協力者，根本毫無羞恥心，連遮掩一下都懶。

我國漢光演習登場後，除了中國國台辦發言人陳斌華、國防部發言人蔣斌具名發表批評外，新華社、人民日報、中央軍委政治工作部、環球時報等官媒更傾巢而出，大量使用如「虛張聲勢」、「擾民自欺」、「毀台害台」等用詞發表評論，更鎖定城鎮防衛韌性為重點攻擊目標，稱無論台灣如何強調「全民防衛」與「城鎮韌性」，都無法改變兩岸軍力懸殊的現實，這類演習「不堪一擊」。

退役軍人在漢光演習期間以軍事名嘴身分評論，被北京大量引用。（圖擷取自中共官媒）我國軍方人士指出，有退役將領連漢光期間都不團結，甚至作賤自己到跟北京「學舌」，更是不可思議，例如退將栗正傑在親北京的媒體公開指出，演習期間遇到颱風侵襲台灣是「老天長眼」，國軍因演習無法即時救災是「天公伯來收你了！」空軍退役的將領張延廷則在政論節目批評漢光模擬阻絕共軍快艇進攻已經過時。

該人士提到，退將帥化民則針對漢光演習的「城鎮戰」批評，稱演習與現實脫節，台灣沒有條件進行城鎮作戰，無法有效抵抗解放軍的攻勢，更無法達到有效防衛的目的；退役軍官呂禮詩除了上政論，還投書到傾北京媒體，極力吹捧中國海軍正規化與現代化的推進，日前也因為參加中國國防展，猛拍解放軍馬屁引發爭議。

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軍方人士觀察，這些所謂軍系名嘴在漢光演習期間發表評論都有共同特色，首先是都以特定的親北京媒體集團為主要平台，無論是電視、網路節目或是網路新聞報導，都是他們輸出敘事的主要戰場。

該人士接著說，對照中國官宣內容及這些名嘴的評論，敘事主軸幾乎一致，包含漢光演習只是一場「作秀、表演」，城鎮戰將讓全台「陷入地獄」；共軍戰力提升、國軍原地踏步；國軍打不過解放軍，除了部分言論被中國官媒引用，甚至直接受訪。

軍方人士痛批，這種「忘恩負義」領台灣退休俸，卻協力中共解放軍敘事恫嚇台灣，連遮掩一下都懶的傢伙，在中國就是所謂的「白眼狼」，就算有一天真的投降對岸，也會因為沒有身為軍人最基本的忠誠，被當垃圾丟掉。

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