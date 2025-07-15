日本白皮書拉警報！重批中國是「最大戰略挑戰」

日本防衛省公布中國軍機接近日方偵察機畫面，強調此舉異常且危險，恐釀空中擦撞。圖為中國殲轟-7戰機在太平洋上空飛行。（美聯社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，日本防衛省15日向內閣提交年度軍事報告（俗稱防衛白皮書），內容對中國在印太地區快速擴張的軍事活動提出強烈警示，並首次將其定位為日本面臨的「最大戰略挑戰」。

這份長達534頁的報告指出，中國與俄羅斯日益頻繁的聯合軍事行動，以及北韓的威脅和台海周邊緊張局勢，都對日本構成嚴重的安全隱憂。報告稱：「國際社會正處於一個新的危機時代，面臨著二戰結束以來的最大挑戰。」

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報告詳述，中國軍艦近年來大幅增加在太平洋的活動，其船艦穿越日本西南方海域的頻率，在過去3年內增加了2倍。報告也提及今年6月，首度偵測到兩艘中國航空母艦在西太平洋協同作戰的狀況。日本防衛省認為，中國頻繁派遣轟炸機以更複雜的航線與編隊實施遠程飛行，意在展示其於日本周邊的軍事存在，並提升作戰能力。

為應對台海潛在衝突，日本近年已加快在西南諸島的軍事建設，並準備部署遠程巡弋飛彈。報告發布前幾天，日本才剛向中國提出抗議，要求其停止戰機異常逼近日本偵察機的危險行為。

除了中國，報告也將北韓的核武與飛彈發展，視為對日本安全「日益嚴重且迫在眉謎的威脅」。同時，報告也指出，俄羅斯持續在日本周邊進行軍事活動，並曾在去年9月侵犯日本領空，其與中國的戰略合作，已對日本安全構成「強烈關切」。

報告最後提到，在美國總統川普專注於強化美國自身經濟與安全之際，日本及其他美國盟友，將被期待在維護區域和平與穩定上，扮演更重要的角色。

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