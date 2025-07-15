一文看懂川普援烏新政 解析美歐新策略4大關鍵

美國總統川普（右）14日在白宮橢圓辦公室，與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte，左）舉行會談。川普於會中宣布一項對烏克蘭軍援的新協議，將由北約盟國向美國採購武器後轉交給基輔，此舉被視為川普對俄政策的重大轉變。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》分析，美國總統川普14日與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）共同宣布，將透過一項新計畫向烏克蘭提供先進武器，並對俄羅斯設下50天停火談判的期限。這項結合軍援與威脅的複雜計畫，其背後有四大關鍵值得關注。

歐洲出錢、美國出貨的新模式

此計畫的核心，是由德國、加拿大、英國等北約盟國，向美國採購「愛國者」（Patriot）飛彈等先進武器，然後再將這些武器轉交給烏克蘭。此舉旨在減輕華盛頓的直接財政負擔，同時滿足川普長期以來要求歐洲盟友承擔更多防禦責任的主張。

請繼續往下閱讀...

交付速度成最大挑戰

俄羅斯正對烏克蘭發動消耗戰，意圖耗盡其防空飛彈庫存。因此，這批新武器能否「及時」運抵，將直接影響戰局。最理想的狀況是，擁有現貨「愛國者」系統的國家能先將庫存運往烏克蘭，其缺口再由向美國新購的武器來「回填」（backfill）。若盟國堅持等待新生產的系統，對烏克蘭而言恐緩不濟急。

50天通牒與「二次關稅」威脅

川普向俄羅斯總統普廷設下50天期限，若無法達成和平協議，美國將祭出嚴厲的貿易懲罰。他稱之為「二次關稅」（secondary tariffs），鎖定的對象並非俄羅斯本身，而是其重要的貿易夥伴，例如持續購買俄國石油的國家。此舉意在透過打擊俄國的經濟命脈，將其逼上談判桌。

川普為何對普廷態度轉變？

川普曾多次誇耀與普廷的友好關係，但俄軍對烏克蘭平民區的無情猛攻，已逐漸磨光他的耐心。他在14日的會談中抱怨：「我跟他的對話非常愉快，然後到了晚上飛彈就發射。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法