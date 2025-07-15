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台中今午1點半城鎮韌性演習防空演練 全市有超過1萬個防空避難處
台中市有超過1萬個防空避難處。（圖：市府提供）
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今日舉辦城鎮韌性演習，下午1點半至2點並將配防空演練，台中市長盧秀燕指出，全市有超過1萬處防空避難處，提醒民眾聽到防空警報響起別緊張，遵守就近避難「四原則」，遵照警察及民防人員指引，就近進入避難設施配合演習，以免受罰。
台中市都發局指出，目前台中市公、私有防空避難地下室共計1萬0,279處，可容納628萬6,687人，足夠設籍人口286萬7,641人防空疏散避難需求，台中市防空避難設施供需比達2.19倍，符合直轄市不低於設籍人口2倍的總量管制原則，台中市防空避難設施中容量大於500人的共有3,467處，其中數量前三大區域分別為西屯區641處、南屯區480處及北屯區466處。
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都發局指出，為讓民眾更清楚防空避難設施所在，持續維護更新避難設施標示牌，2023年至2024年已汰換2,704片破損標示牌，2025年也已製作8,000片完成更換。
盧秀燕指出，當防空警報響起時，請民眾配合「避難四原則」，包括地下優於地上、室內優於戶外、遠離外牆門窗、避開危險物品，台中市目前有超過1萬處防空避難設施，民眾可手機下載「警政服務APP」、「消防防災e點通APP」，或加入台中市警察局LINE官方帳號（@tcpb）查詢鄰近設施位置；她說，懇請大家共同配合演習，讓台中成為一座做好準備、安全安心的城市。