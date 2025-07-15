漢光41》模擬解放軍登上台北港 機步269旅八里街區演練縱深防禦

269旅聯兵二營的CM34雲豹甲車在新北八里一帶參與操演。（記者陳逸寬攝）〔記者陳治程／新北報導〕作為北部海運進出要地，新北市八里區的台北港在往年漢光演習中，經常納為灘岸反擊作戰的熱點，但今年不一樣，因應國防部漢光41號演習作戰進程，主戰部隊這次轉入台北港內街區、由機步269旅出動一個營的兵力實施防衛操演，搭配六道防禦工事遲滯敵軍，抵抗作戰同時轉進後方防線，強化部隊縱深防禦效能。

此次操演由269旅聯兵二營進駐八里行政中心一帶，模擬解放軍從台北港登陸、我軍與之抵抗並轉進後方街區，是為縱深防禦操演。

269旅的拖式2B飛彈發射車在新北八里一帶出沒。（記者陳逸寬攝）操演初始，聯兵二營先是出動戰術型近程無人機（又稱「摩羯」無人機）遂行空中偵察，並部署多輛CM34雲豹30公厘機砲甲車、拖式2B反裝甲飛彈車接敵，並統合軍、民資源構築阻絕工事，包含水泥塊、紐澤西護欄、蛇腹型鐵絲網、HESCO機動阻絕器材，加上向民間徵集的空貨櫃及大型車輛共六道防線。

269旅官兵在新北八里一帶就地部署。（記者陳逸寬攝）官兵先是在西濱快速公路周邊抵抗戰鬥，並在雲豹機砲甲車的掩護下朝後方街區撤退，並以30公厘機砲對敵方向警戒，嘗試誘導敵軍進入部隊陣地預置的範圍內，遂行火力殲敵。

269旅聯兵二營官兵從CM34雲豹甲車陸續下車作戰。（記者陳逸寬攝）位於桃園楊梅的陸軍機步269旅，為北部地區的主戰聯兵旅單位之一，轄下設有機步、戰車、砲兵等多專長部隊；而在今日操演前，該旅曾組成桃園戰鬥隊，前進大園區內宮廟周邊，模擬針對桃園國際機場可能遭解放軍空、機降兵力攻佔，進行重要目標應援演練，除CM11戰車，CM22迫砲車、指揮車等裝備皆出動參訓，透過臨戰訓練提升官兵應變能力，保障國門安全。269旅聯兵二營的CM34雲豹甲車（左）、拖式2B反裝甲飛彈車（右），15日在新北八里一帶實施縱深防禦作戰操演，模擬抵抗作戰後轉入後方街區，掩護官兵後撤。（記者陳治程攝）

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