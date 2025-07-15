漢光41》金門大橋執行「縱深陣地逐次抵抗」 金防部火力壓制共軍

陸軍金門防衛指揮部實施「漢光41號演習」實兵演練，參演部隊車輛通過金門大橋。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部實施「漢光41號演習」實兵演練，烈嶼守備大隊今天在緊臨金廈海域的金門大橋「烈嶼端」，執行「縱深陣地逐次抵抗」課目，針對登陸推進的敵軍，以多層次縱深陣地，建構持久作戰的防禦部署戰術。

金門大橋橫跨金烈水域，連結大金門、小金門，長5.4公里，是金門重要交通要道，更是金防部平日偵巡演練及戰力操演中的重要防護設施。

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金防部繼14日晚同步動員9大離島守備隊，於夜間運用戰、甲車及各式火砲，實施「聯合灘岸火殲」實彈射擊，15日上午在金門大橋烈嶼端接續執行「漢光41號演習」實兵演練，運用甲車所載兵力進行掩護，將器材、人員由大橋運往大金門。

金防部在金門大橋「湖下端」同樣部署有兵力及雙聯刺針飛彈。（記者吳正庭攝）

金防部烈嶼守備大隊在緊臨金廈海域的金門大橋「烈嶼端」，執行「縱深陣地逐次抵抗」課目。（記者吳正庭攝）

金防部指出，此次演練採實兵、實地、實時、實裝方式，貼近戰場實況，從實戰角度發布輔助及臨機狀況，針對敵軍登陸推進，烈嶼守備大隊機動反應部署，機步連運用CM21甲車，搶占地形要點，並以火力壓制敵軍，掩護我方主力部隊調整部署。

金防部實施「漢光41號演習」實兵演練，在緊臨金廈海域的金門大橋「烈嶼端」，執行「縱深陣地逐次抵抗」課目。（記者吳正庭攝）

金防部實施「漢光41號演習」實兵演練，在緊臨金廈海域的金門大橋「烈嶼端」，執行「縱深陣地逐次抵抗」課目。（記者吳正庭攝）

陸軍金門防衛指揮部實施「漢光41號演習」實兵演練，烈嶼守備大隊在緊臨金廈海域的金門大橋「烈嶼端」，執行「縱深陣地逐次抵抗」課目。（記者吳正庭攝）

金防部表示，秉持「獨立作戰」精神，平時即維持「高戰備」，建立快速反應能力；藉由此次實戰化演練，靈活調整兵力部署，一方面驗證部隊協同作戰能力，也展現防衛作戰韌性。

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