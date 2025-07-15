中部城鎮韌性演習登場！南投松柏嶺受天宮粉專宣傳貼文被讚爆

南投知名廟宇「松柏嶺受天宮」。（資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕城鎮韌性防空演習今（15日）於苗中彰投4縣市登場，南投知名廟宇「松柏嶺受天宮」昨（14）日在粉專發文表示配合演習，今日中午12點至14點實施車輛管制，敬請善信配合。廟方並貼出精心製作的宣傳文宣，獲得網友一致好評，紛紛留言稱讚。

「城鎮要有韌性，國防不能任性！」松柏嶺受天宮昨日在臉書粉專發文表示，「進香」本身就是神明補充兵力、增強防衛力量的展現，庄境若無兵馬駐守，容易遭受妖邪侵擾，導致庄境不平安，人世間的國家安全也是同樣概念。

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粉專提醒，備戰才能避戰，神明每年補兵操練，人間亦同，為配合城鎮韌性防空演習，松柏嶺受天宮於7月15日12時至14時實施車輛管制，敬請善信配合，共同落實全民防衛。

此外，文宣設計精美，畫面中可見可見眾神明把守在城牆外，矛頭兵刃一致對外，齊心抵禦妖邪，並寫下「演習即是備戰，備戰才能避戰」的標語。

網友紛紛到粉專留言高讚：「全台宗教界最棒的小編」、「這個文宣的精神跟技術都是100分」、「感謝小編」、「令人尊敬的宮廟」、「受天宮好讚」、「優秀」、「台灣宮廟的好榜樣」、「文案&海報設計都超讚！」

松柏嶺受天宮為奉祀道教神祇北極玄天上帝的廟宇，位於台灣南投縣名間鄉松柏嶺。 松柏嶺的舊地名為松柏坑，於八卦山脈南端，海拔約440公尺，由受天宮分香之宮、觀、壇、宇計1萬8000餘座，是台灣玄天上帝信仰的進香中心。

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