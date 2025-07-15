網傳城鎮韌性防空演習時間延長 花蓮縣警局：與往年相同半小時

2025年城鎮韌性演習-花蓮縣「防空疏散演練」18日10點至10點30分實施，縣警局特製發不同國籍宣導單。（花蓮縣警局提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕針對近日在許多偏藍群組中誤傳「今年防空演習特別長，不是往常的半小時，留意行程」等不實資訊引起擾民批評，花蓮縣警察局指出，「2025城鎮韌性防空演習」實際需民眾配合的時間僅為30分鐘，與歷年萬安演習相同，縣警局也製作城鎮韌性演習多國語言宣導單，供外籍人士即時查閱鄰近防空避難處所。

花蓮縣警察局指出，2025年城鎮韌性演習-花蓮縣「防空疏散演練」訂於7月18日星期五上午10點至10點30分實施。鑑於許多不同國籍人士來台工作、居住、旅遊，為使屆時疏散演練順利進行，花蓮縣警察局特製發英語、泰語、越南語、印尼語、日語、韓語及菲律賓語等7國語言宣導單，附上警政APP QR-CODE聯結，供外籍人士即時查閱鄰近的防空避難處所。

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花蓮縣警局指出，另製播英語、泰語、越南語、泰語等四國語言宣導影片，讓外籍人士能以熟悉的語言充分瞭解演習內容並配合實施，減少因語言而產生之困境。透過各分局外事員警及派出所警勤區員警，深入各仲介公司及外籍人士經常出入場所進行宣導，另運用官方網站、粉絲團等多方管道宣導，希望2025年城鎮韌性演習防空演習疏散演練順利進行。

警方指出，演習當日10點聽聞防空警報或接獲手機警告訊息時，應依警察及民防執勤人員引導，就地實施疏散避難。依據民防法第25條規定，經警方及民防人員指揮、管制，不聽勸阻者，處新臺幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰，請民眾留意並多加配合。

「2025城鎮韌性防空演習」訂於7月15日至18日，採「分區異時」方式，依中部、南部、北部、東部及外（離）島地區順序辦理。各地區於演習當日下午1時30分至2時，東部及離島為上午10時至10時30分，實施防空警報發放、疏散避難及交通管制等項目，民眾應配合警察及民防人員引導，警報時間半小時。警報解除後，由地方政府及民防團隊續行實施「救濟站」、「急救站」及戰災搶救等災害應變演練，不影響民眾正常作息。針對近日在許多偏藍群組中誤傳「今年防空演習特別長，不是往常的半小時，留意行程」等不實資訊。（翻攝LINE社群）

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