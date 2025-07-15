台中如空城！ 城鎮韌性演習防空演練登場 街道瞬間淨空

台中配合城鎮韌性演習防空演練，原車水馬龍的街道瞬間淨空。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今日舉辦城鎮韌性演習，下午1點半防空警報響起，人車就近避難，原本車水馬龍的街道瞬間淨空，台中罕見宛如空城。不少民眾表示，因之前就知道要演習，早就把車停好、或選擇待在室內，以防外出遇防空演習被限制行動。

台中市長盧秀燕指出，全市有超過1萬處防空避難處，提醒民眾到2點前遵守就近避難「四原則」，遵照警察及民防人員指引，就近進入避難設施配合演習，以免受罰。

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配合國軍漢光演習全國分北中南東區推出城鎮韌性演習，首場今在中部包括台中、彰化、南投、苗栗等4縣市率先舉辦城鎮演習，包括雲林及嘉義縣市因風災善後取消舉辦，下午1點半到2點舉辦防空演練。

下午1點半台中防空警報聲大響，原本車水馬龍的街道瞬間淨空，台中各大馬路完全看不到人車，罕見宛如空城；不少民眾說，這次演習前接獲各式管道的公告訊息，不到1點半就已選擇待在室內，或把車停好，以免出門在外遇到演習被引導就近避難，反而行動被限制。

不過，防空警報聲響後，仍有極少數車輛來不及停止，被迅速引導路邊靠停，須等演習結束才能恢復移動。

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