視察興達港海巡基地碼頭整修浚深 卓榮泰：善用經費丶發揮高效能

海巡署編列8.06億元經費，進行興達港海巡基地碼頭整修及浚深計畫，未來將可停泊10艘大型艦艇。（記者李惠洲攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕面對中國與日俱增的威脅，海巡署編列8.06億元經費，進行興達港海巡基地碼頭整修及浚深計畫，未來將可停泊10艘大型艦艇，行政院長卓榮泰今天南下視察，強調預算爭取不易，期勉各單位善用經費，以最高效率、最好的規劃和最完整的計畫，證明給國人和國會看。

卓揆今天中午由行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人李慧芝、高雄市長陳其邁、海洋委員會主任委員管碧玲、立委邱議瑩、黃捷、許智傑、邱志偉及海巡署署長張忠龍等人陪同，赴海巡署南區分署興達港基地聽取簡報與疏濬計畫說明外，並致贈加菜金。

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海巡署簡報指出，現有興達港海巡碼頭於98年完工，113年港灣顧問公司評估發現，既有碼頭結構強度不夠及船席水深不足問題，局部碼頭有裂縫、鋼筋外露，泥沙淤積嚴重，以致大型船艦無法進港進駐。

海巡署提出的「興達港海巡基地碼頭整修及浚深計畫」，預計在長716公尺的興達港海巡基地機6及機7碼頭進行整修工程，並浚深碼頭與迴船池水域至負7公尺，屆時將可同時停靠6艘 2000噸級大巡防艦船，提升艦艇調度、維保及即時應變能力，全面強化南部海上安全能量。

會中，管碧玲語重心長表示，相關預算已爭取了10年之久，她特別感謝行政院鼎力支持，通過1500億元預算，其中，8億餘元將投入興達港海巡基地碼頭整建及浚深工程，強化南部地區海巡量能。

行政院長卓榮泰今天中午南下視察「興達港海巡基地碼頭整修及浚深計畫」。（記者李惠洲攝）

管碧玲強調，來自中國與日俱增的威脅與海上灰色地帶襲擾，海警船、科研船與權宜輪及漁船頻繁現蹤越界進行襲擾、侵權行動，甚至破壞我國海底電纜，危害區域和平穩定與國家安全甚鉅，海巡署是海上安全第一線防衛力量，展現專業與維護國家主權決心及毅力，值得國人肯定，未來海巡署將持續強化艦隊建設、港區設施、人力與科技裝備，確保海巡人員堅守崗位、守護國家安全。

卓強調，預算爭取過程十分不易，他期勉各單位善用經費，以最高效率、最好的規劃和最完整的計畫，證明給國人和國會看，讓海巡有更多的艦艇設備跟安全裝置，弟兄在值勤時取得領先優勢。

行政院長卓榮泰今天中午南下視察「興達港海巡基地碼頭整修及浚深計畫」。（記者李惠洲攝）

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