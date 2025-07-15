國軍八里街區首練縱深防禦 揭仲：誘敵深入、符合作戰進程

機步269旅15日在新北八里一帶實施縱深防禦作戰操演，聯兵二營官兵在雲豹30公厘機砲甲車掩護下，和拖式2B飛彈車（見圖）一同後撤。（記者陳治程攝）〔記者陳治程／新北報導〕國軍漢光41號演習進入第7天，駐守桃園的機步269旅今（15）日在新北八里一帶實施縱深防禦操演，模擬部分解放軍登陸台北港施以火力壓制，使我軍實施戰術後撤。到場觀摩的國防學者揭仲表示，此次演練凸顯國軍防衛作戰已不限於「灘岸殲敵」，藉由縱深作戰，將敵軍引入我方預置的火網範圍內反擊，整體來說「蠻進步的」。

國軍今日在新北八里地區的縱深防禦作戰，主要以部分解放軍突破台北港防線、登陸作戰為想定，國防安全研究院委任副研究員揭仲表示，根據國軍現行戰術，灘岸拘束敵軍的工作主要由守備步兵旅負責，聯兵旅則在後方機動、予以火力打擊，而今天的操演規劃大致符合如此進程。

他進一步表示，在操演一開始，即可看到官兵派遣戰術型無人機在第一線偵察，這是模擬二線打擊部隊運用空中儎台觀察第一線戰況、以利戰術布置，並在火力支援下逐步後撤。

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揭仲強調，「後撤」不是撤退，而是嘗試吸引解放軍進入我方預置的「口袋陣地」，在解放軍會試圖繞過加固據點的情形下，使其必須走進我方預設的道路，直到進入國軍火力交叉地帶，就有利我方結合預備隊兵力支援，展開包圍、殲滅的任務。揭仲總結，這次操演反映戰時實況，而非侷限於灘岸殲敵，並結合部隊現地演練，整體而言是有所進步。

此外，揭仲強調，現行的拖式2B飛彈已無需銅線導引，這使它不容易被電線桿、樹林等地物干擾，反而更有利於複雜地形的城鎮戰部署，這也將有助於提升聯兵旅的縱深防衛作戰能力。

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