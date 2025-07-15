軍武圖輯》萬板大橋要如何層層封鎖！直擊雲豹甲車開火反擊

漢光41號演習今日進入縱深防禦及阻絕封鎖階段，憲兵指揮部則於凌晨實際封鎖萬板大橋演練。圖為雲豹甲車實際射擊空包彈。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕漢光41號演習今日進入縱深防禦及阻絕封鎖階段，為防止敵軍快速過橋打通板橋與萬華，憲兵指揮部於凌晨實際封鎖萬板大橋，透過陣地、拒馬、戰防雷、蛇籠、紐澤西護欄，已及新購的艾斯科防禦系統（HESCO）等，組建層層防禦，同時亦徵集台北市公車做為阻絕關卡之一，本報記者實地拍攝並統整官方畫面，帶您一窺整個封鎖實況。

圖為憲兵在橋中央以艾斯科防禦工事組建陣地。（青年日報提供）

依據憲兵規劃，在整座萬板大橋上建立4組阻絕陣地，每組陣地長約120公尺，內含8道各式阻絕設施，包括鐵拒馬、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網、戰防雷、紐澤西護欄、阻絕尾車、HESCO艾斯科防禦工事及徵用的都市公車。現場憲兵表示，這4組120公尺長的阻絕陣地，一共涵蓋了萬板大橋約70%的面積，合計32道大小拒止設施。

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依據憲兵規劃，在整座萬板大橋上建立4組阻絕陣地，每組陣地長約120公尺，內含8道各式阻絕設施。（記者王藝菘攝）

其中又以艾斯科防禦工事是首度參與橋梁封鎖演練，也是阻絕工事中最堅固的一道「牆」；一般來說，艾斯科防禦工事基本上是由金屬網包覆的巨型織物袋及砂土構成，設置時僅需將砂土直接倒入排放好的巨型袋中即可快速完成，然而在昨日的演練中，為利於整體環境撤收，改以吊掛砂袋填充來模擬；當艾斯科工事建立好後，官兵隨即以防護網將其遮蔽包覆。

演練中，官兵以吊掛砂袋代替填土，以建立艾絲科工事。（記者劉宇捷攝）

此次，演練亦徵集台北市公車做為阻絕關卡之一，強化阻擋強度。（記者劉宇捷攝）

做為迎敵方向，第一道工事為傳統的鐵拒馬，接下來是鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網，這些工事可阻礙輕型車輛及步兵行進。（青年日報提供）

從現場可見，做為迎敵方向，第一道工事為傳統的鐵拒馬，接下來是鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網，這些工事可阻礙輕型車輛及步兵行進，接續則為戰防雷，對突破的車輛進行爆炸破壞，形成障礙物，接著阻礙力道增強，設置紐澤西護欄、阻絕尾車等，阻礙重型甲車行進，最後再布設艾斯科工事及公車，做為重型阻絕手段，讓敵戰甲車難以突破或是拖延行動。

戰防雷可對對突破的敵車輛進行爆炸破壞，形成障礙物。（記者劉宇捷攝）

此外，憲兵部隊亦在兩旁建築物高處已及橋頭兩側建立射擊陣地，對來犯之敵進行火力打擊。（記者劉宇捷攝）

此外，憲兵部隊亦在兩旁建築物高處已及橋頭兩側建立射擊陣地，對來犯之敵進行火力打擊，甚至在最後憲兵還出動數輛CM34雲豹甲車，包圍橋頭兩側進行大火力反擊，讓敵車輛進退兩難，這也是雲豹甲車首度在台北市區以機槍實際射擊空包彈。

在煙幕的掩護下，憲兵對敵之來向進行窺探。（記者劉宇捷攝）

憲兵最後還出動數輛CM34雲豹甲車，包圍橋頭兩側進行大火力反擊，這也是雲豹甲車首度在台北市區實際射擊空包彈。（軍聞社提供）

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