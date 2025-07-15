再升級！烏克蘭預計將完成全球首例「完全自主化」攻擊無人機

目前烏軍前線已部署上千套新創公司「第四法則」開發的人工智慧模組「TFL‑1」，搭載於FPV（第一人稱視角）無人機上，每台僅增加約70美元成本。（擷取自TFL官方IG）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在西方新一輪資金投入下，烏克蘭無人機自主技術新創公司「第四法則」（The Fourth Law，簡寫TFL）公開最新影片，宣布他們的目標鎖定「完全自主化」，無需人為操控，即可自主決策執行攻擊任務。創辦人阿日紐克（Yaroslav Azhnyuk）向媒體透露，今年年底就看得到實機展示。

根據《基輔獨立報》報導，這項技術突破具有關鍵戰略意義，進一步提升烏軍在俄軍強烈電戰壓制下的運作能力，並彌補兵力不足的戰略缺口，也因此成為俄烏戰線以外，最受關注的新戰場數位科技領域。

請繼續往下閱讀...

阿日紐克認為，與俄國目前的無人機自主化水準相比，烏克蘭依然領先一步，他說：「從我們所掌握的情況看，（俄軍）差不多還停留在我們一年前的水準。」同時他強調，新影片中展現的「最後一哩」自主追蹤技術，是通往完全自主五大步驟中的第一步，毫無爭議地具備前瞻性。

目前烏軍前線已部署上千套第四法則開發的人工智慧模組「TFL‑1」，搭載於FPV（第一人稱視角）無人機上，每台僅增加約70美元（約新台幣2052元）成本，顯著提升過濾電子干擾的追蹤精準度，包含烏軍第58摩托化旅在內部隊，均已實戰應用。

報導指出，許多現有的無人機也具備基本的最後一哩導引功能，類似相機的自動對焦。但第四法則的「TFL‑1」模組所使用的技術，能夠辨識俄軍特定車輛，並準確追蹤其輪廓，甚至能讓無人機精準飛入車輛中心，而非只是對準一團像素，並期望在接近時仍對得上目標。

阿日紐克更指出，該模組具備跨平台轉移能力，不僅可應用於FPV、固定翼無人機，未來更有望部署於巡弋飛彈。他表示：「軟體能輕鬆移植，下一步就是延伸到飛彈」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法