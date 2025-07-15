台中北區「機車海」路口 防空警報響起秒退潮...罕見淨空奇景

今天下午防空警報一響起，台中市路面瞬間淨空。（張姓民眾提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今（15）日舉行「城鎮韌性（防空）演習」，下午1點半起響起防空警報，全市萬處防空避難設施同步開放，民眾配合就近避難，場面有條不紊，路口也罕見地立刻「淨空」。

台中市北區中清路與進化北路口，平日正是台中車流最密集的熱點之一，尤其在上、下班時段，路口更會湧現壯觀的「機車海」畫面，機車一輛接一輛、引擎聲此起彼伏，但今天下午警報響起後，路口瞬間清空，原本熱鬧擁擠的街道竟成空城，留下令人驚嘆的「淨空照」。台中市北區中清路與進化北路口，壯觀的「機車海」是日常。（張姓民眾提供）

這一幕讓不少民眾感到驚奇，原本難以拍出空景的街道，如今空曠到可見道路線條，街頭彷彿按下暫停鍵，在中清路開當鋪的張姓業者說，原來只要民眾齊心配合，連「機車海」都能在瞬間退潮，也讓人意識到防災應變的重要性。

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