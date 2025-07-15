漢光41》趁我國演習如火如荼舉行時 中國海警船再越台海中線

澎湖漁民在台灣海峽中線以東，再度發現中國海警船蹤影。（漁民提供）〔記者劉禹慶／澎湖報導〕我國「漢光演習」刻正如火如荼舉行，由台灣本島至外離島金、馬、澎兵力總動員投入演訓。但值此敏感時刻，中國海警船再度現身台灣海峽中線以東，被澎湖漁船目擊並拍照，船舷號碼清晰可見，只是中國海警船未有進一步騷擾我方漁船，因此在旁監控的台灣海巡隊巡防艇，並未進行干涉，視為公海無害通過。

目擊澎湖漁民指稱，今（15）日下午1時許在我國經濟海域作業時，赫然發現1艘中國海警船從面前駛過，並沿著該海域往南行駛，船速約10浬（約18.5公里）、動機不明，所幸並未上前驅趕我方漁船，位置在東經118度40分、北緯23度05分，距離七美西南西43浬，比較接近台灣海峽中線以東，也在我國海巡執法的海域範圍。

中國海警船現身位置，在澎湖七美西南46海浬，位於海峽中線以東海域。（記者劉禹慶翻攝）根據了解，這艘編號2307中國海警船，近年幾乎都負責中國釣魚島（我方稱釣魚臺列嶼）領海內巡航，只有2025年4月1日，包括中國海警2307艦艇在內的多支海警艦艇編隊，前往台灣島嶼周邊海域組織執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練，至於為何會突然出現在澎湖海域，令外界匪夷所思。

針對中國海警船再度現身台灣海峽中線以東，我國海巡署表示，海巡署早已超前部署大型巡防艇，沿途進行監控，中國海警船若對我國漁船進行攔查、廣播驅離等行為，就會馳援現場，但由於中國海警船無動作，並保持一路南進速度駛離，初步判斷可能是前往南海或是菲律賓海域，我國海巡署隨時掌控其行蹤，保障漁民權益。

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