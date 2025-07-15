日發表新版防衛白皮書 揭共軍以圍台演習預演武力犯台

日本內閣會議今天通過2025年度防衛白皮書，指共軍在台灣周邊的活動日益頻繁，可能是「統一台灣軍事行動」的部分預演。圖為國軍漢光演習進入第7天的國土防衛階段。（記者陳逸寬攝；記者陳治程製圖）

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕日本內閣會議今天通過2025年度防衛白皮書，白皮書中明確指出，共軍在台灣周邊的活動日益頻繁，可能是「統一台灣軍事行動」的部分預演，而中國可能以海警為先頭部隊，製造「灰色地帶」事態封鎖海域，在美軍遲疑是否介入的期間，共軍恐趁機採取全面入侵行動。

日本防衛省每年7月發表年度防衛白皮書，今年的重點強調共軍在日本周邊活動範圍有擴大的趨勢，尤其對共軍屢次侵犯日本領空、航艦駛入日本領海附近海域表示警惕，日本也持續將此定位為「前所未有的最大戰略挑戰」。防衛相中谷元表示，「這種情況可能對日本安全造成嚴重影響，我們深感擔憂」。

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白皮書中也強調了中國對台軍事行動的意圖與演練，其中提到共軍在台灣周邊的活動日益頻繁，極可能是「統一台灣軍事行動」的部分預演。演練意圖包括實際操演兩棲登陸、封鎖與反介入作戰（A2/AD），對台灣本島進行「包圍戰術」與「制空、制海能力」驗證，並配合演習進行電磁、網路與心理戰，建立多域作戰能力。

白皮書也警告，中國藉由持續、不間斷地在台灣周邊進行軍事活動，試圖使外界接受其軍事存在為「常態」，進而掩護其未來軍事行動的突然性與正當性。

另外，白皮書中也分析指出，共軍與海警局加強合作，很可能利用海警製造未達武裝攻擊的「灰色地帶」事態，尤其去年5月海警局首次參加共軍演習，同年10月，海警船曾繞台一週，形同「實質封鎖」。

中國海警船的非軍事活動不僅在台灣，也出現在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊的海空域，這讓負責軍事層面應對的美軍和自衛隊難以介入。防衛省認為，中國已經預見這種情況，並正在努力提升其「灰色地帶」初期作戰能力。

白皮書中也提到共軍軍演包含「海上封鎖台灣」的行動模式，其可能戰略是，先由海警與民兵漁船、無人機騷擾實施「第一波包圍」，再藉由灰色地帶事態，讓美軍和日方難以介入，創造戰略空窗期，而在對手遲疑期間，共軍恐將迅速升級採取全面入侵行動。

白皮書提到日本在今年3月成立「統合作戰司令部」，主要目的就是強化對灰色地帶事態，以及網路攻擊等混合戰的即時應變指揮體制，並監視中國軍事動向、協同美軍行動、制定應對台灣有事之際的日美聯合作戰計畫等，加強日美同盟的嚇阻和應變能力。

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