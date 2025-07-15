辛苦了！副防長柏鴻輝視導反空機降及心戰演訓 用無線電呼叫官兵

裝甲564旅官兵昨日執行反空機降任務，結束後，柏鴻輝使用官兵的無線電，向演習部隊表達慰勉：「連長、各位同仁，大家辛苦了。」（軍聞社提供）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕國防部副部長柏鴻輝昨日視導南部作戰區的「漢光41號」實兵演習情形，依狀況想定為敵軍開始對台灣本島實施空降及登島作戰；對此，裝甲564旅官兵執行反空機降任務，並搭配心戰大隊的特遣隊執行心戰作為，盡力瓦解敵部隊。演習結束後，柏鴻輝也使用官兵的無線電，向演習部隊表達慰勉：「連長、各位同仁，大家辛苦了。」

軍媒報導，國防部副部長柏鴻輝昨日上午抵達台南地區，視導裝甲564旅反機降作戰，以及心戰特遣隊協力反機降作戰作為。過程模擬敵軍空機降部隊降落於台南地區，伺機策應登陸敵軍；564旅偵獲敵情後，派遣所屬戰備部隊包夾圍殲，並由心戰特遣隊對敵軍殘存兵力執行偽冒音訊播放、招降喊話，以及透過無人機傳散心戰傳單，瓦解敵軍戰志，協力完成反機降作戰任務。

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「連長、各位同仁，大家辛苦了。」演習結束後，柏鴻輝也特別使用官兵身上的無線電呼叫操演部隊，向參演同仁表達誠摯的慰勉與鼓勵。柏鴻輝亦表示，操演部隊應對用兵狀況落實檢討，檢視是否有實效以及務實執行，如此才能有效強化部隊戰力；同時，他也列舉多項實際案例，給予單位幹部意見與指導。

實戰中的心戰作為上，特遣隊透過新式野戰喊話車，播放偽冒音訊擾亂敵軍，展現聯合作戰支援效能與心理作戰專業能量。（軍聞社提供）

另外，值得一提的是，在實戰中的心戰作為上，特遣隊透過新式野戰喊話車播放偽冒音訊擾亂敵軍，順利造成敵軍指揮節點混淆，主攻部隊則乘機突擊圍殲敵軍；隨後，心戰特遣隊立即轉換作為，針對殘存敵軍實施廣播式招降喊話，展現聯合作戰支援效能與心理作戰專業能量。

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