高雄明午城鎮韌性演習 戶外人車須避難、輕軌及公車停駛

高雄市16日下午1點半至2點演習，輕軌將於下午1點25分至2點15分暫停行駛。（記者許麗娟攝）〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市明（15）日下午1點30分至2點將進行城鎮韌性演習，屆時人、車將暫停戶外活動，須經引導就近避難，高雄捷運雖正常營運，但車站只進不出，輕軌、公車於演習期間停駛。

高雄市警察局指出，下午1點半演習開始，將實施30分鐘的警報傳遞與發放、防空疏散避難、交通及其他必要管制，下午2點防空警報解除後，實施60分鐘戰災搶救、救濟站及急救站開設演練。

高市警局提醒，警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施進行避難。公司行號、商家、場館、學校、工廠、居家及其他有人員活動場所，應緊閉門窗（簾），避免人員進出，並配合交通管制。

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至於航空器、船舶、鐵路、捷運及行駛於高速公路、快速道路車輛，高市警局說，這些交通工具得正常起降、靠離與行駛，但下車民眾需接受引導，就近實施疏散避難，下交流道之車輛接受引導靠邊停放，車輛上駕駛及乘客則須下車實施疏散避難。

高雄16日城鎮韌性演習，公共運輸行駛情形。（高雄市交通局提供）高雄市交通局說明，捷運常營運，但車站只進不出，乘客應於站內停留至演習結束；輕軌於下午1點25分至2點15分暫停行駛，乘客下車後配合現場人員引導就近進行疏散避難；公車於演習期間一律暫停路邊，乘客下車至鄰近建物避難。

高市警局也開設防空避難專區（https://bit.ly/3Dqe92I），並表示，演習期間未配合演習管制及演練，經勸導仍拒配合者，將視違規情形之輕重，依民防法處3萬至15萬元罰鍰。

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