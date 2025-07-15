拖2B飛彈車投入縱深防衛 專家：「頂攻」能力有利伏擊解放軍戰甲車

國防部「漢光41號」實兵演習今（15日）進入第7天，機步269旅在八里街區進行「縱深防禦」演練，模擬解放軍登陸作戰，圖為拖式2B飛彈發射車。（記者陳逸寬攝）〔記者陳治程／新北報導〕為有效打擊解放軍登陸部隊，我國8年前向美採購千餘枚拖式2B反裝甲飛彈，搭配裝有新型目獲系統的重裝悍馬車，強化殲敵能力，今年再度投入演習，於八里演練縱深防衛。軍事專家施孝瑋今日分析，拖2B飛彈車的高機動性、無線導引，不只有利作戰部署，其「頂攻」特性更適合國軍打擊解放軍登陸的戰車部隊，發揮伏擊效益。

施孝瑋表示，不同於以往舊型拖式飛彈的光學、銅線導引，國軍的拖式2B飛彈改為無線導引，且具備「頂攻」能力，而這對敵軍戰甲車防禦相對薄弱的頂部，能有更大破壞力，甚至有機會引燃車內彈藥，癱瘓敵軍人員作戰。

國防部「漢光41號」實兵演習今（15日）進入第7天，機步269旅在八里街區進行「縱深防禦」演練，模擬解放軍登陸作戰，軍事專家施孝瑋接受媒體聯訪。（記者陳逸寬攝）在實戰運用方面，施孝瑋補充，拖2B飛彈車能應對解放軍水陸兩棲車、重型主力戰車等儎台，在其登陸台北港、沙崙等地行政下卸之際，拖2B飛彈車可利用輪式悍馬的高機動性快速馳援，發揮伏擊的優勢，阻止敵軍車隊向內推進，同時彌補國軍戰甲車性能、火力不足。

陸軍269旅聯兵二營今日上午進駐台北港周邊的八里行政中心一帶演練縱深防禦，模擬解放軍登陸並與我軍交火，我軍抵抗作戰後轉進後方街區，要誘導敵軍進入我火力範圍遂行反擊；此次操演除設有六道阻絕工事，也出動多輛CM33、CM34雲豹甲車及拖式2B飛彈車進行演練。

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我國2017年向美採購M1167新型重裝悍馬車、1700枚拖式2B飛彈及100套改良式目獲系統（ITAS），其中，新型悍馬車已在「漢光40號」演習率先登場，今（2025）年則在新式彈藥陸續到位後，先後投入戰備偵巡與漢光演習，有效提升部隊反裝甲打擊火力。

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