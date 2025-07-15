因應2025城鎮韌性演習 中華電信信義園區周邊明起2天交管

對於中華電信信義園區綜合實作演練，北市警局公布交管範圍圖。（記者王冠仁翻攝）〔記者王冠仁／台北報導〕「2025城鎮韌性演習」今天正式展開序幕，本次演習整合「民安」、「萬安」演習，其中台北市即將於本月17日舉行，為此，位在台北市的中華電信信義園區，也將在明天開始連續2天實施綜合實作演練。北市警局中正一分局在今天宣布相關交通管制措施，呼籲民眾行經管制路段時，要遵守現場員警指揮疏導。

中正一分局說，因應「2025城鎮韌性演習-中華電信信義園區綜合實作」，園區周邊道路（中正區仁愛路一段、紹興南街及杭州南路一段）於明天、後天的早上9時起至下午5時止進行交通管制，以利台北市政府各局處災害搶救及傷患醫療救援演練工作。

為維護這次演習活動的交通安全與動線順暢，警方規劃交通疏導管制勤務，本次交通管制範圍如下。

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一、仁愛路一段（紹興南街【含】至杭州南路一段【含】）南側慢車道外側1線車道。

二、紹興南街（仁愛路一段【含】至信義路一段【含】）北往南全線車道。

三、杭州南路一段（仁愛路一段【含】至信義路一段【含】）西側1線車道。

警方說，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制演習現場周邊路段，並視現場狀況及演習規模擴大周邊交通管制範圍；另外，本次演習活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段。

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