「丹娜絲」災後復原第10天 國軍第四作戰區前進台南12行政區救災

第四作戰區官兵協助台南後壁區處理倒塌樹木、枯枝。（第四作戰區提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部漢光41號演習暨城鎮韌性防空演習陸續登場，但由於中、南部受到丹娜絲颱風重創，致使部分兵力改從事救災工作。國軍第四作戰區今日表示，其在風災後復原第10天，派兵前進新營、官田等12個行政區，進行清除倒塌樹木、疏通交通等工作，盼加速恢復民眾日常生活。

今年度城鎮韌性防空演練今日起登場，不過，雲林縣、嘉義縣市、台南市等4縣市因受丹娜絲颱風重創，因此取消這項操演。國軍也持續派官兵挺進災區，協助災後復原工作。

陸軍第四作戰區今日表示，「丹娜絲」颱風災後復原進入第10天，其持續派遣兵力投入台南新營、官田、西港、後壁、鹽水、麻豆、北門、學甲、七股、善化、佳里及將軍等12個行政區，協助清除倒塌樹木、枯枝、道路疏通、大型廢棄物搬運及落果清理等任務，加速鄉親恢復生活機能，展現軍民一體、共度難關的韌性。

請繼續往下閱讀...

儘管正值「漢光41號演習」實兵階段，第四作戰區表示，在強化戰備訓練效能之時，亦不忘與鄉親站在一起，持續檢討可用兵力與機具，妥善調度支援各項防、救災工作，齊心守護家園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法