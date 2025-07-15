漢光41》金門花崗石醫院變野戰醫院 金防部演練戰傷救護與後送

金門「花崗石醫院」暫時變身「野戰醫院」。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部支援營醫療連今天在「花崗石醫院」實施戰傷救護與大量傷患後送演練，模擬戰爭傷患的集中處置，以提升第一線急救團隊的作業能量，強化官兵面對壓力情境的判斷與處置能力。

金防部支援營醫療連在「花崗石醫院」實施戰傷救護與大量傷患後送演練。（記者吳正庭攝）

花崗石醫院建於1978年，原為軍醫院，是1座罕界的地下坑道醫院，內部有3條橫向、9條縱向坑道，動員大量阿兵哥，歷經2年挖掘興建而成；由於全院都是花崗石體，即使遭遇戰火，仍能維持醫療與救援功能。該院歷經「國軍金門醫院」、「署立金門醫院花崗石院區」改制，於2007年吹熄燈號，院區關閉，由縣府管理。

請繼續往下閱讀...

金防部支援營醫療連在「花崗石醫院」實施戰傷救護，醫官正為傷患在極其克難環境下進行救治。（記者吳正庭攝）

金防部藉由漢光演習暫借花崗石醫院，邀集縣屬衛生局、消防局、警察局等單位派員，針對戰傷救護與大量傷患後送演練交換意見，不少縣府人員重見這座曾肩負金門重大傷病患緊急救治，軍民合用的醫院，因演習暫時重啟成了「野戰醫院」，都感觸良多。

金防部支援營醫療連在「花崗石醫院」實施戰傷救護與大量傷患後送演練。（記者吳正庭攝）

演練過程，依序完成現場評估、檢傷分類與救護程序，並針對大量傷患狀況進行處置與協同作業；金防部指揮官黃先任中將也到場，多次與縣衛生局副局長李金治、警察局副局長汪大宇等交換意見。

金防部指揮官黃先任（左二）中將與金門縣衛生局副局長李金治（右三）就醫院收容傷患等議題交換意見。（記者吳正庭攝）

金防部表示，期望透過演練，提升第一線人員急救應變的處理能力，確保醫療救傷人員面對突發狀況，能有效穩定傷患並完成救護任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法