高雄城鎮韌性演習今13:30登場 陳其邁:拒配合者最高罰鍰15萬元

高雄市今下午舉行城鎮韌性演習，陳其邁發文PO圖提醒注意事項。（翻攝臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄城鎮韌性演習今下午13:30至14:00舉行，期間全市實施人車疏散避難與交通管制，連輕軌都必須強迫進站等待!高雄市長陳其邁提醒，拒配合者依民防法最高罰鍰15萬元

陳其邁說明，城鎮韌性（防空）演習今下午13:30到14:00舉行，演習開始時會有防空警報聲響，警報共115秒，演習結束時也有警報，一長音90秒，期間全市實施人車疏散避難及交通管制。

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陳其邁指出，演習期間須請市民朋友配合相關事宜，各公、民營工廠雖照常運作，但須關閉門窗及人員管制，暫停戶外活動，車輛與行人請聽從引導，進入就近避難設施，避難設施所有人（管委會、保全、住戶）聽見警報時，應主動開啟地下室鐵門或柵欄，供周邊避難使用，各大場域（如醫療、商場、學校、宗教等）則請依「防空疏散避難指引」主動協助避難。

陳其邁提醒，演習期間未配合演習管制及演練，經勸導仍拒配合者，將視違規情形輕重，依民防法處新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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