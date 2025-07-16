愛國者飛彈赴美實彈射擊 賴總統視導的漢光說明官「神箭」臂章吸睛

賴總統15日前往八里視導漢光演習實兵操演，由總統府發布的影像及照片中，說明官配戴的台美「神箭操演」臂章格外吸睛，等同是由官方證實這項實施多年丶但低調進行的軍事交流。（圖：總統府）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國愛國者飛彈部隊每年都會派出官兵到美國白沙飛彈射擊場，進行愛國者飛彈的實彈射擊，成為飛彈部隊的年度海外重要演訓項目，由於涉及台美軍事交流，軍方對此十分低調不予評論，但賴總統15日前往八里視導漢光演習實兵操演，由總統府發布的影像及照片中，說明官配戴的台美「神箭操演」臂章格外吸睛，等同是由官方證實這項實施多年丶但低調進行的軍事交流。

我國愛國者飛彈部隊，目前使用的是愛國者二型（提升型）及愛國者三型飛彈，此外，軍方也採購一批愛三增程型（PAC-3 MSE）飛彈，但尚未運交到台灣。過去由於擔心在台實彈射擊愛國者飛彈時，會遭到中國情報船獲得我方飛彈的各項電子參數，因此美方一開始並未同意讓我國飛彈部隊在台灣實彈射擊，而是拉到美國白沙射擊場進行射擊，直到我國獲得愛三飛彈後，美方才同意讓愛二飛彈在台灣九鵬基地實彈射擊。

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至於愛三飛彈，由於仍是美國防空飛彈的主要戰力，在台灣實彈射擊的部分，目前尚未解禁，愛國者飛彈部隊還是要拉到美國進行，去年也曾傳出我國愛國者飛彈部隊官兵，搭乘空軍C-130運輸機到關島，與美方飛彈部隊進行聯合演訓的訊息，但軍方並未公開證實與否。

賴清德總統15日前往新北八里視導漢光41號演習，實地了解相關單位演練實況。賴總統先後視導陸軍機步269旅機動指揮所、砲兵第21指揮部防空作戰演練、特戰指揮部特種作戰演練、53工兵群聯外道路阻絕設置，以及海軍海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練。總統並分別聽取各單位戰場簡報，了解官兵實際操演情形，亦頒發加菜金慰勉國軍辛勞。

在總統府發布的照片，其中1張顯示，在賴總統視導21砲指部的復仇者防空飛彈系統期間，向賴總統作簡報的說明官，左手臂上貼著2021年空軍防空暨飛彈指揮部官兵赴美進行「神箭操演」的紀念臂章，臂章中央圖案為愛國者二型防空飛彈，並以中華民國與美國國旗為背景底圖，臂章上下緣分別為「2021 TW-US JLFX」及「Tenacious Archer」字樣。

向賴總統作簡報的說明官，左手臂上貼著2021年空軍防空暨飛彈指揮部官兵赴美進行「神箭操演」的紀念臂章，臂章中央圖案為愛國者二型防空飛彈，並以中華民國與美國國旗為背景底圖，臂章上下緣分別為「2021 TW-US JLFX」及「Tenacious Archer」字樣。（圖：總統府）

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