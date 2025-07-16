漢光41》「眼鏡蛇」直升機現蹤高雄山區演練 網評：這一刻讓人感動

眼鏡蛇攻擊直升機盤旋樹梢上。（翻攝好過日）

〔記者王榮祥／高雄報導〕臉書社群高雄好過日PO出數張超級眼鏡蛇攻擊直升機，在高雄山區演練場景，直呼士兵認真演練、演習視同作戰，這一刻真讓人感動。

好過日小編說明，照片是漢光演習中的某日，高雄山區某地忽而大雨忽而豔陽的天氣，AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機盤旋在樹梢上，接著突然編隊飛出。

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地面上全副武裝的士兵前進到戰術位置，封鎖交通要道，並開始在警戒下構築工事，沒有劇本的兵力對抗，就在現實生活的場景中展開。

小編指出，在日常生活中突然遭遇到這些場景，令人驚豔的是，這次參與演習士兵在惡劣氣候中全副武裝，但士氣高昂，全神警戒投入任務，完全視演習為作戰。

小編形容，這一刻真的會讓人感動，國軍弟兄姊妹們正保衛國家，而在認真的備戰下，不論現役軍人或後備役，殲敵衛國的鬥志都更加強化。

小編提到，但在國防進步同時，也有另一群人正在扯後腿，跟敵國應和，大量刪凍國防預算，阻礙無人機、造艦等預算，刪到美國國會議員都點名痛罵。在台灣軍人日夜刻苦操練，用血汗捍衛國家同時，民眾能做的就是支持軍隊，力挺國防，就應該把不適任的白藍爛委全數罷免，大罷免就是救台灣。

網友留言「給保家衛國的國軍打氣加油」、「對投降者通敵者最強的詮釋」。

眼鏡蛇攻擊直升機現蹤高雄山區。（翻攝好過日）

高雄山區出現全副武裝士兵，前進戰術位置封鎖交通要道，並開始在警戒下構築工事。（翻攝好過日）

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