黎巴嫩派巨嘴鳥攻擊機削弱真主黨 獲美准購30億飛機設備

圖為位於阿富汗的A-29「巨嘴鳥」攻擊機。（圖片擷取自DVIDS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以色列持續打擊哈瑪斯、胡塞及真主黨等伊朗在中東代理人勢力，美國也以政治行動介入維持和平。黎巴嫩為執行與以色列的停戰協議，將A-29超級巨嘴鳥攻擊機派往該國南部，阻止真主黨勢力，以及拆除境內真主黨設施之後，美國即批准軍售黎巴嫩A-29飛機相關零附件與維護配套。

《星條旗報》報導，在黎巴嫩總理上個月底宣布拆除境內500多個真主黨設施後，美國國務院才批准這一項軍售。而黎巴嫩將A-29派往該國南部，也是要執行自去年11月與以色列簽訂的停戰協議，該協議也要求黎巴嫩政府必須阻止境內真主黨勢力。

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報導指出，目前白宮正努力擴大以色列與阿聯、巴林間關係正常化的《亞伯拉罕協議》。不過，黎巴嫩總理薩萊姆11日表示，該國短期內並沒有與以色列關係正常化的計畫，而是朝無戰事的狀態邁進。

以色列過去雖然只針對黎巴嫩真主黨進行打擊，但該黨也是黎巴嫩的合法政黨之一，且也是黎國主要政治勢力。薩萊姆補充強調，以後將只有黎巴嫩政府擁有武器，並僅黎巴嫩政府有開戰權。

根據美國國防部安合局（DSCA）聲明，美國這筆對黎巴嫩的軍售，最初價值為4370萬美元，後續加上技術服務等，總價值為1億美元。

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