漢光41》陸戰隊、憲兵、陸軍秀出人攜式刺針 還裝上「敵我識別器」

陸軍司令部發布照片，顯示二名特戰官兵正操作人攜式刺針防空飛彈，並裝上了敵我識別器。（本報編輯；取自陸軍臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演訓進入最後階段，隨著各部隊持續遂行實戰化演練，新裝備也在操演之中亮相。繼海軍陸戰隊率先展示美援人攜式刺針防空飛彈後，憲兵、陸軍也接續展示同型裝備，且比起陸戰隊、陸軍攜帶未裝上附屬裝備的發射筒，陸軍裝上「敵我辨識器」（IFF），更趨近於實戰運用情形。

國防部長顧立雄13日視導海軍陸戰隊防空部隊的作戰演練情形，國軍釋出一張顧立雄與官兵一同看向遠方、一名官兵手持人攜式刺針飛彈的照片，也是該型飛彈首度公開曝光。隨後，憲兵於14日凌晨進行的北捷兵力、物資轉用演練，翌日凌晨實施萬板大橋「橋梁守備及據點群作戰訓練」時，也可見官兵攜帶這型飛彈的身影。

憲兵指揮部14日在台北捷運實施演訓，官兵攜帶人攜式刺針飛彈的發射器。（資料照，記者劉宇捷攝）不過，海軍陸戰隊、憲兵僅配備人攜式刺針飛彈的發射筒，並未裝設其他附屬裝備。但陸軍特戰官兵昨（15）日參與操演時，展示一名官兵操作裝上「敵我辨識器」的人攜式刺針飛彈發射器，另有一名官兵在旁觀測，更加貼近實戰情況。

人攜式刺針防空飛彈最大射程約4.8公里，飛行時速可達超音速的2.54馬赫，以利攔截敵軍機，甚至是巡弋飛彈，雖然編制操作人力為2人，但必要時也可單兵操作。而裝設於發射器前端的方型設備，即為IFF敵我識別器天線，與位於發射器上方的蜂鳴器、繫在官兵腰際的IFF答詢器一同做動。可快速辨識瞄準目標為敵方或我方，若是不明或敵方目標，蜂鳴器會發出持續「嗶」聲；若確定是我方目標，則會以二聲「嗶」聲作為區別。

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